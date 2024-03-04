İstanbul, 2036 Yaz Olimpiyatları\'na adaylık için hazırlanıyor

İBB Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, İstanbul'un 2036 Yaz Olimpiyat Oyunları'nı alacağına inandığını belirtirken, bir olimpiyat provası niteliği taşıyacak olan 2027 Avrupa Oyunları'na ev sahipliği yapacaklarını söyledi.
Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde düzenlenen "İstanbul, Spor ve Olimpizm" başlıklı etkinlikte öğrencilerle buluşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, olimpiyatlar ve Avrupa Oyunları'na dair önemli açıklamalar yaptı.
"Spor İstanbul'un yaptığı çalışmalar bizler için çok önemli"
Yaklaşık 300 öğrencinin katıldığı buluşmanın açılışını Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Mehmet M. Yorulmazlar yaptı. Yorulmazlar, "Bugüne dek Spor İstanbul'da yaptıkları ve İstanbul'a kattığı değer için Renay Bey'e teşekkür ediyorum. Spor İstanbul'da yapılan çalışmalar, düzenlenen hizmet içi eğitimler, antrenörler için getirilen sertifika kriterleri gibi konular, bizler için gerçekten çok önemli" dedi.
Yorulmazlar'ın ardından öğrencilerin karşısına çıkan Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, İstanbul'da yaşayan vatandaşların spor alışkanlıkları, eğitim sisteminde spora verilmesi gereken önem, Spor İstanbul'un hedefleri, 2036 Yaz Olimpiyatları ve 2027 Avrupa Oyunları konularında önemli bilgiler verdi.
"Avrupa'nın en genci Türkiye obezitede 1 numara"
Türkiye'nin ortalama yaşının 34, Avrupa'nın ise 44 olduğuna dikkat çeken Onur, "Avrupa'dan 10 yaş genç olmamıza rağmen, 18 yaş üstünde obezitede bir numarayız. En genci olan en obez" dedi. Fransa'nın her olimpiyata 500 kişi gönderdiğini kaydeden Onur, "Fransa'nın ortalama yaşı 44-45, nüfusu da 60 milyon. Türkiye'nin nüfusu 86 milyon, ortalama yaşı 33. Bu rakamlara bakıldığında Fransa'dan 500 kişi gidiyorsa, Türkiye'den 700-800 kişi gitmeli. Ama bizim çıkabildiğimiz en yüksek nokta 100 kişi. Yine de 100 kişi gidiyor 13 madalya alıyor. Yüzde 13 başarı demek. Esasında fazla sayıda sporcu çıkarsak gerçekten çok başarılı olabilecek yetkinlik ve fiziksel özelliklere sahip bir ülkeyiz" dedi.
"20 yıldır ilkokullarda beden eğitimi öğretmeni yok"
Bugüne kadar olimpiyatlara 5 kez başvurduğumuzu hatırlatan Onur, "Ancak İstanbul'da jimnastik ve atletizm müsabakaları yapabileceğimiz yer yok. Atletizm pistleri futbol sahaları haline getirildi. Jimnastik Şampiyonası bu yüzden Mersin'de yapıldı" dedi.
20 yıldır Türkiye'de ilkokullarda beden eğitimi öğretmeni olmadığını vurgulayan Onur, "Okulun yanında bir ortaokul veya lise varsa oradan bir öğretmen geliyor ama kendi başına ilkokulda beden öğretmeni yok. Spor bilimleri fakültelerinden her sene 20 bin kişi mezun oluyor ama okullarda beden eğitimi öğretmeni yok. Bugün sporculara, spora nasıl başladıkları sorulsa, ilkokuldaki beden eğitimi öğretmeninin sayesinde olduğunu söylerler. Biz, 20 yıldır bu bağı kesmişiz. Yaptığımız patinajın bir sebebi de bu" dedi.
Spor İstanbul yıllık 900 bin kişiye ulaştı
Spor İstanbul'un 2023 itibarıyla yıllık 900 bin kişiye ulaştığını kaydeden Onur, "Toplamda 11 milyon kez kullanım yapıldı. İlkokullardaki beden eğitimi öğretmeni eksikliğini kısmen biz gidermeye çalışıyoruz. Yılda 120 bin çocuk bizim spor okullarından yararlanmaya başladı. Bunların içinden 200-300 kişiyi de profesyonel kulüplere yolcu ediyoruz" dedi.
Göreve geldiğinde İstanbul'da insanların fiziksel aktivite oranının yüzde 13 olduğunu belirten Onur, "Bunu yüzde 30'a çıkardık. 18 yaş üstü her 100 kişiden 30'u haftada en az bir kez fiziksel aktivite yaptığını söylüyor. Londra'da bu oran yüzde 60. Ana amacımız fiziksel aktivite oranı artırmak" dedi.
2027 Avrupa Oyunları İstanbul'a geliyor
İstanbul'un 2027 Avrupa Oyunları ev sahipliğine yapmaya hazırlandığını belirten İBB Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, "Saha pratiği açısından olimpiyatların tam yarısı kadar branş ve sporcuya ev sahipliği yapacak. Kulağa tuhaf gelse de İstanbul gibi bir şehrin çok sporlu etkinlikler tecrübesi yok. Avrupa Oyunları, Yaz Olimpiyat Oyunları'nın bir provası gibi. Avrupa Oyunları'nın burada düzenlenmesi, İstanbul'un CV'sine yazılacak keyifli bir iş olacak" dedi.
Onur, temel amaçlarının 2036 Yaz Olimpiyat Oyunları'na ev sahibi olan İstanbul'u öncelikle olimpiyatların gelebileceği bir şehir haline getirmek olduğunu vurgulayarak, "2036 için şansımız olduğunu düşünüyorum. Beş kere aday olduğu ve herkesin merak ettiği bir şehir olduğu için İstanbul'un şansı olduğunu düşünüyorum. Yeter ki doğru yatırımları yapalım. Lozan'da Mayıs 2022'de yapılan ilk görüşme çok iyi geçti. Bizden İstanbul'un spor master planı istendi. İstanbul'un spor master planını çıkardık. İlçe ilçe yapılması gerekenleri belirledik. Bire bir görüşmeler de başladı. Olimpiyatları isteyen şehrin altyapısının hazır olması isteniyor. Biz de bu yüzden bu yatırımların yapılmasını sağlıyoruz. Olimpiyat Komitesi, artık şunu istemiyor: 'Biz bu kadar yatırım yaptık, olimpiyatlar buraya geldi.' Bunu duyduğunda hemen öbür ülkeye bakıyor. 'Bizim yerlerimiz hazır ve kullanılıyor' diyeni gördüğünde oraya gelmek istiyor" dedi. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › İstanbul, 2036 Yaz Olimpiyatları'na adaylık için hazırlanıyor - Son Dakika
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