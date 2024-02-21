Olympiakos, Alec Peters ile sözleşme yeniledi - Son Dakika
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Spor

Olympiakos, Alec Peters ile sözleşme yeniledi

Olympiakos, Alec Peters ile sözleşme yeniledi

Yunanistan'ın Olympiakos Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Alec Peters ile sözleşme uzattı. 28 yaşındaki ABD'li forvetin sözleşmesi 2026 yılına kadar geçerli olacak. Peters, bu sezon 25 maçta ortalama 14,3 sayı, 5,2 ribaunt ve 1,6 asist performansı sergiledi. Daha önce 2019-2020 sezonunda da Anadolu Efes forması giyen Peters, Olympiakos'ta kariyerine devam edecek.

21.02.2024 12:51
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THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Yunanistan'ın Olympiakos Basketbol Takımı, Alec Peters ile sözleşme yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 28 yaşındaki ABD'li forvetin sözleşmesi 2026 yılına kadar uzatıldı.

Peters, THY Avrupa Ligi'nde bu sezon 25 maçta 14,3 sayı, 5,2 ribaunt ve 1,6 asist ortalamaları yakaladı.

ABD'li oyuncu, 2019-2020 sezonunda da Anadolu Efes forması giymişti.

Kaynak: AA

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