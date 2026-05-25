Olympiakos EuroLeague Şampiyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Olympiakos EuroLeague Şampiyonu

25.05.2026 00:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Olympiakos, Real Madrid'i yenerek EuroLeague kupasını 4. kez kazandı ve 13 yıllık özlem son buldu.

Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) Dörtlü Final organizasyonu şampiyonluk maçında Real Madrid'i 92-85 mağlup eden Yunanistan ekibi Olympiakos, 4. kez kupayı müzesine götürdü.

Olympiakos, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Dörtlü Final'de şampiyonluğa ulaşarak 13 yıllık özleme son verdi.

Organizasyondaki ilk maçta Fenerbahçe Beko'ya, finalde ise Real Madrid'e üstünlük kuran Yunanistan temsilcisi, 1997, 2012 ve 2013'ün ardından 2026'da da kupanın sahibi oldu.

EuroLeague'de en çok şampiyonluk kazanan takım olarak öne çıkan Real Madrid ise ikincilikle yetindi. 11 şampiyonluğu bulunan İspanya temsilcisi, 11 kez ikinci oldu.

2023'ün rövanşını aldı

Olympiakos, 2023'te finalde mağlup olduğu Real Madrid'i 2026'da mağlup ederek rövanşı almayı başardı.

2022-2023 sezonunda Litvanya'nın Kaunas kentinde oynanan finalde İspanya ekibi, Sergio Llull'un bitime 3 saniye kala kaydettiği basketle Olympiakos'u 79-78 yenerek şampiyonluk ipini göğüslemişti.

Üç sezon sonra Real Madrid ile bu kez taraftarı önünde finalde mücadele eden Yunanistan temsilcisi, sahadan 92-85 galip ayrılarak kupayı müzesine götürdü.

İki takım arasında Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynanan 5 finalin 2'sini Olympiakos, 3'ünü Real Madrid kazandı.

Panathinaikos'un sahasında kupa kaldırdı

Olympiakos, ezeli rakibi Panathinaikos'un sahasında EuroLeague şampiyonluğuna ulaştı.

Yunanistan ekibi, Dörtlü Final'e ev sahipliği yapan Telekom Center'da Avrupa Ligi kupasını kaldırarak taraftarına büyük mutluluk yaşattı.

EuroLeague'de ilk kez normal sezonun lideri şampiyon oldu

Basketbol Avrupa Ligi'nde normal sezonu lider tamamlayan takım ilk kez şampiyonluğa ulaştı.

Olympiakos, 2016-2017 sezonundan bu yana lig formatıyla düzenlenen organizasyonda normal sezonu zirvede bitirip kupayı kazanan ilk takım olarak tarihe geçti.

Kaynak: AA

Atina, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Olympiakos EuroLeague Şampiyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kartal’da korku dolu anlar: İETT otobüsü kırmızıda geçti, motosikletli son anda durabildi Kartal'da korku dolu anlar: İETT otobüsü kırmızıda geçti, motosikletli son anda durabildi
Vedat Muriqi’nin 23 golü yetmedi Mallorca küme düştü Vedat Muriqi'nin 23 golü yetmedi! Mallorca küme düştü
Özgür Özel, CHP PM toplantısına başkanlık etti Özgür Özel, CHP PM toplantısına başkanlık etti
Nusret’in kardeşi Özgür Gökçe’nin fuhuş pazarlıkları WhatsApp kayıtlarında Nusret’in kardeşi Özgür Gökçe’nin fuhuş pazarlıkları WhatsApp kayıtlarında
Sezgin Baran Korkmaz’dan Umut Altaş açıklaması: Her şeyi anlatacak ve Türkiye’nin iade talebini kabul edecek Sezgin Baran Korkmaz'dan Umut Altaş açıklaması: Her şeyi anlatacak ve Türkiye’nin iade talebini kabul edecek
Adıyaman’da kurbanlık satarken kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti Adıyaman'da kurbanlık satarken kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti

00:03
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı kararıyla yeniden açıldı
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı kararıyla yeniden açıldı
22:44
Malatya’nın Pütürge ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem
22:25
Özgür Özel’den “kurultay“ açıklaması: 40 gün içinde yapılmalı
Özgür Özel'den "kurultay" açıklaması: 40 gün içinde yapılmalı
21:10
“Kılıçdaroğlu’nun ihraç listesinde 10 milletvekili var“ iddiası
"Kılıçdaroğlu’nun ihraç listesinde 10 milletvekili var" iddiası
20:56
Süper Lig’e yükselen son takım Çorum FK oldu
Süper Lig'e yükselen son takım Çorum FK oldu
20:44
Mücahit Birinci: Kılıçdaroğlu kurultay olmadan seçimi görecek, cumhurbaşkanı adayı da İlhan Kesici
Mücahit Birinci: Kılıçdaroğlu kurultay olmadan seçimi görecek, cumhurbaşkanı adayı da İlhan Kesici
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 01:31:02. #7.13#
SON DAKİKA: Olympiakos EuroLeague Şampiyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.