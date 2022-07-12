Ömer Bayram ve Aytaç Kara'nın tavırları antrenmana damga vurdu! Galatasaray'dan kovulmaları istendi - Son Dakika
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Ömer Bayram ve Aytaç Kara'nın tavırları antrenmana damga vurdu! Galatasaray'dan kovulmaları istendi

12.07.2022 17:05

Avusturya'da kampa devam eden Galatasaray futbol takımının antrenman sırasında ortaya çıkan görüntüleri tepki topladı. Ömer Bayram ve Aytaç Kara'nın antrenmandaki tavırları için 'gayri ciddi' yorumu yapıldı.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam ediyor. Toplu ve topsuz çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılı ekipte antrenmandaki hırslarıyla dikkat çeken futbolcuların yanı sıra isteksiz görünen Ömer Bayram ve Aytaç Kara, sosyal medyada tepki topladı.

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Yapılan güç ve top saklama antrenmanlarında Galatasaraylı futbolcuların hırsı dikkat çekerken, Ömer Bayram ve antrenman esnasında onunla eş olan Aytaç Kara'nın tavrı sosyal medyada büyük tepki gördü. Galatasaraylı taraftarlar bu ikili için 'gayri ciddi' ifadelerini kullandı ve takımdan ayrılmaları gerektiğini belirtti.

Sosyal medya bu görüntülerle sallandı! Ömer ve Aytaç'ın antrenmandaki hareketleri taraftarı çıldırttı
Sosyal medya bu görüntülerle sallandı! Ömer ve Aytaç'ın antrenmandaki hareketleri taraftarı çıldırttı

OLIVEIRA VE HAMZA TAKDİR TOPLADI

Galatasaray ile ilk idmanına çıkan Portekizli yıldız Sergio Oliveira ve genç yetenek Hamza Akman, hırslarıyla taraftarın övgülerini topladı.

Sosyal medya bu görüntülerle sallandı! Ömer ve Aytaç'ın antrenmandaki hareketleri taraftarı çıldırttı
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Ömer Bayram, Galatasaray, Aytaç Kara, Avusturya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ömer Bayram ve Aytaç Kara'nın tavırları antrenmana damga vurdu! Galatasaray'dan kovulmaları istendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ömer Bayram ve Aytaç Kara'nın tavırları antrenmana damga vurdu! Galatasaray'dan kovulmaları istendi - Son Dakika
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