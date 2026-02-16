OMÜ Muay Thai Takımı'ndan Başarı - Son Dakika
Spor

OMÜ Muay Thai Takımı'ndan Başarı

OMÜ Muay Thai Takımı\'ndan Başarı
16.02.2026 13:37
OMÜ Muay Thai Takımı, Türkiye Şampiyonası'ndan 1 altın, 1 bronz madalya ile döndü.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Muay Thai Takımı, "17. Üniversiteler Türkiye Muay Thai Şampiyonası"ndan 1 altın ve 1 bronz madalya ile dönerek önemli bir başarıya imza attı.

14-16 Şubat tarihleri arasında Burdur'da gerçekleştirilen şampiyonaya, Türkiye genelinden 60 üniversite ve 280 sporcu katıldı. Büyük çekişmeye sahne olan müsabakalarda OMÜ Muay Thai Takımı sporcuları kürsüye çıkmayı başardı. Şampiyonada 57 kilogram A Class kategorisinde mücadele eden Yasin Muhittin Can, rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu ve Türkiye şampiyonu unvanını kazandı. 71 kilogram A Class kategorisinde yarışan Cengiz Avcu ise bronz madalya alarak Türkiye üçüncüsü oldu.

Şampiyonadaki performansıyla dikkat çeken Yasin Muhittin Can, elde ettiği derece sayesinde haziran ayında Brezilya'da düzenlenecek Muay Thai Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı da kazandı.

Sporcularıyla birlikte Burdur'da bulunan OMÜ Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Spor Şube Müdürü İhsan Güler, 60 üniversite arasından sıyrılarak iki madalya ile şampiyonayı tamamlamanın gururunu yaşadıklarını belirterek, üniversitenin spor branşlarında her zaman iddialı olduğunu ve sporcu öğrencilere verilen desteğin sürdüğünü ifade etti. Samsun'a çifte madalya ile dönmenin mutluluk verici olduğunu vurgulayan Güler, rektörlüğün desteğinin kendileri için büyük önem taşıdığını dile getirdi. - SAMSUN

