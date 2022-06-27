Eskişehirspor'un 57'inci yaş kutlamalarına katılan ve taraftarlarla fotoğraf çekinen Önder Karaveli, 'siyah-kırmızlı futbol takımının yeni teknik patronu olacak' iddiaları sosyal medyada gündem oldu. Beşiktaş futbol takımının önceki sezon teknik direktörlük görevini üstlenen Kaaveli, başarılı bir grafik çizmiş fakat yerine Fransız teknik direktör Valérien Alexandre Ismal getirilmişti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Önder Karaveli Eskişehirspor'a mı geliyor? - Son Dakika

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