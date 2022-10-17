Ordu spor: Altınordu'da Kubilay'ın hasreti bitti - Son Dakika
Üye Girişi

Ordu spor: Altınordu'da Kubilay'ın hasreti bitti

17.10.2022 13:11
Ordu spor: Altınordu'da Kubilay'ın hasreti bitti

Ordu haberleri: SPOR Toto 1'inci Lig'de Altınordu'nun evinde 2-1 kazandığı Yılport Samsunspor maçında ev sahibi ekip adına 53'üncü dakikada gol perdesini açan Kubilay Aktaş, 4 yıl sonra gol sevinci yaşadı.

SPOR Toto 1'inci Lig'de Altınordu'nun evinde 2-1 kazandığı Yılport Samsunspor maçında ev sahibi ekip adına 53'üncü dakikada gol perdesini açan Kubilay Aktaş, 4 yıl sonra gol sevinci yaşadı. Profesyonel kariyerinde 3'üncü kez gol atma başarısı gösteren 27 yaşındaki gurbetçi ön libero, bundan önceki son golünü Altınordu'ya atmıştı.

Kubilay, Gaziantep FK formasıyla 16 Eylül 2018'te Gaziantep'te oynanan karşılaşmada 90+4'üncü dakikada rakip fileleri sarsarak takımını 1-0 öne geçirmiş ve galibiyetin mimarı olmuştu. Fransa temsilcisi Saint Etienne altyapısından 2013'te Kasımpaşa'ya transfer olan futbolcu Boluspor, İstanbulspor, Gaziantep FK, Denizlispor ve Manisa FK kulüplerinde oynayıp geçen sezon Altınordu'ya imza attı.


- İzmir
YORUMLAR
500
Ordu spor haberi: Altınordu'da güneş açtı Ordu spor haberi: Altınordu'da güneş açtı Altınordu-Samsunspor maçının ardından Altınordu-Samsunspor maçının ardından
Kaynak: DHA

Kubilay Aktaş, Samsunspor, Altınordu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ordu spor: Altınordu'da Kubilay'ın hasreti bitti - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:27 Ballon d'Or ödülü sahibine gidiyor! İşte aday olan futbolcular
19:08 UEFA, Lüksemburg karşılaşmasında olanlar sebebiyle Türkiye'ye ceza verdi
18:55 Jorge Jesus yine şaşırttı! MKE Ankaragücü-Fenerbahçe mücadelesinin ilk 11'leri netleşti
18:34 Ekonomik düzenlemeleri kapsayan 52 maddelik torba yasa teklifi kabul edildi! İşte ayrıntılar
18:13 Mike Tyson'ın ringde skandal kulak koparma olayından sonra kazandığı parayı açıkladı! Duyanların ağzı açık kaldı
18:03 ABD'ye ziyaretinin amacı ne? İYİ Parti'nin dünyaya açılan kapısı Mehmet Ali Karamemiş hakkında dikkat çeken derleme
17:45 Taraftarı üzen sakatlık haberi! Weghorst ve Ghezzal bir süre forma giyemeyecek
17:28 Samsun'da kendisini terk eden eşine "Elveda hayat" başlıklı mektup bırakan vatandaş intihara teşebbüs etti
16:54 Amasra'daki patlamada hayatını kaybeden madencinin eşi: Kocam bana, 'Bacalarda sıkıntı var, temizlenmesi gerek' diyordu
16:47 Atakum sahilinde cansız bedeni bulunan İlklima, kendini vurmuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2022 19:46:24. #1.11#
SON DAKİKA: Ordu spor: Altınordu'da Kubilay'ın hasreti bitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement