Kubilay, Gaziantep FK formasıyla 16 Eylül 2018'te Gaziantep'te oynanan karşılaşmada 90+4'üncü dakikada rakip fileleri sarsarak takımını 1-0 öne geçirmiş ve galibiyetin mimarı olmuştu. Fransa temsilcisi Saint Etienne altyapısından 2013'te Kasımpaşa 'ya transfer olan futbolcu Boluspor , İstanbulspor , Gaziantep FK, Denizlispor ve Manisa FK kulüplerinde oynayıp geçen sezon Altınordu'ya imza attı.

Kaynak: DHA

Kubilay Aktaş, Samsunspor, Altınordu, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Ordu spor: Altınordu'da Kubilay'ın hasreti bitti - Son Dakika

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