Üye Girişi
Ordulu 4 kardeş kick boksta büyük başarılar peşinde - Son Dakika

Ordulu 4 kardeş kick boksta büyük başarılar peşinde

10.02.2022 11:03
Ordulu 4 kardeş kick boksta büyük başarılar peşinde

Ordu'da aynı kulüpte kick boksa başlayan 4 kardeş, birlikte hazırlandıkları şampiyonalarda başarı hedefliyor.

Ordu'da aynı kulüpte kick boksa başlayan 4 kardeş, birlikte hazırlandıkları şampiyonalarda başarı hedefliyor.

Altınordu ilçesinde yaşayan Orhan Berat Güngör (17) ile kardeşi Mevlüt Can Güngör (16), 2016'da Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün kick boks takımına yazıldı.

Ağabeylerinin başarılarından etkilenen Sudenaz (10) ile Ayşe Güngör de (7) bir süre sonra aynı kulüpte kick boks yapmaya başladı.

Birlikte şampiyonalara hazırlanan kardeşlerden Mevlüt Can, Ordu'da geçen ay düzenlenen Türkiye Kick Boks Turnuvası'nda altın, Orhan Berat ise bronz madalya kazandı.

Orhan Berat Güngör, AA muhabirine, bu spora babasının tavsiyesi üzerine başladığını söyledi.

Şu ana kadar birçok şampiyonada ringe çıktığını belirten Orhan Berat, en son Ordu'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Turnuvası'nı üçüncü olarak tamamladığını ifade etti.

Orhan Berat, Avrupa ve dünya şampiyonluğu hedeflediğini de dile getirdi.

Kardeşleriyle bu sporu aynı anda yapmanın avantajları olduğuna dikkati çeken Orhan Berat Güngör, "Antrenmanın dışında evde de birlikte çalışma imkanı bulabiliyoruz." diye konuştu.

Mevlüt Can Güngör ise bu spora kendisini savunmayı öğrenmek amacıyla başladığını kaydederek, başarısını bundan sonra da sürdüreceğine inandığını, Avrupa ve dünya şampiyonlukları istediğini aktardı.

Bu sporun kendisine çok şey kattığını vurgulayan Mevlüt Can, "Kardeşlerimle aynı sporu yapmak faydalı oldu. Özellikle pandemi sürecinde evde kaldığımız dönemlerde birlikte çalışma imkanı bulduk. Ağabeyim ile ben, kız kardeşler de kendi arasında antrenman yaptı." ifadelerini kullandı.

Sudenaz Güngör de spora ailesinin desteğiyle başladığını belirterek, "Şimdi 4 kardeş bu sporda başarılı olmak için çalışıyoruz. Akşamları antrenman salonunda, diğer boş vakitlerde ise evde birlikte çalışıyoruz." diye konuştu.

Sürekli kendisini geliştirmeye çalıştığını dile getiren Sudenaz, "Şu anda ağabeylerimi örnek alıyorum. Onlar gibi olmak istiyorum. Onların başarılarını gördükçe daha çok hırslanıyorum. 'Ben de onlar gibi olabilirim.' diyorum. Bu sporda dereceler kazanarak ülkeme ve şehrime armağan etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Aşye Güngör ise daha yolun başında olduklarını, kick boksta başarılı olmak istediklerini söyledi.

"Dört kardeş bu sporda en iyisi olmak için ellerinden geleni yapıyor"

Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Antrenörü ve Kick Boks Ordu İl Temsilcisi Savaş Özcan, ilk defa aynı aileden 4 kardeşin bir sporla böylesine yakından ilgilendiğine şahit olduğunu kaydederek, "Sporcularımın hepsine güveniyorum. Dört kardeş bu sporda en iyisi olmak için ellerinden geleni yapıyor. Biz de kendilerine sonuna kadar destek oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Özcan, kendilerine bu süreçte destek olan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ile kulüp yöneticilerine de teşekkür etti.

YORUMLAR
500

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Mevlüt Can, Kick Boks, Ordu, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Ordulu 4 kardeş kick boksta büyük başarılar peşinde - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
11:01 Dünyanın en zehirli yılanı bu yumurtalardan çıkıyor! İnsanların evlerine bile giriyorlar, yavruları bile fil devirecek kadar zehirli!
11:01 Vitor Pereira Fenerbahçe'den maaş almaya devam ediyor iddiası!
10:57 Fatura zamları geri alınacak mı? AK Partili Hamza Dağ, canlı yayında merak edilenleri cevapladı: Alınmayacak ama...
10:54 İslamiyet'e yönelen Meriç Erkan, bambaşka birine döndü
10:46 80 bin liralık elektrik faturasını paylaşan Mustafa Sandal isyan etti: Zamlar geri alınmalı
10:43 İşsizlik maaşı asgari ücreti geçti: Kimler işsizlik maaşı alabilir, ikinci kez almak mümkün mü?
10:31 Sevgililer günü için poz veren Eser Yenenler, kıyafetine yapılan yorumla deliye döndü
10:28 Ölüm sandalyesi! 2 yıl önce sandalyeye oturdu, bir daha kalkamadı! Yaşlı kadının bedeni o sandalyede bulundu
10:26 Falyalı nasıl suikaste uğradı: Şoförü yolda bozulan araç için durunca, kurşunlar yağmur gibi üstlerine yağdı!
10:25 Ata Demirer'in paylaşımına Adana ekibinden cevap geldi!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 11:15:09. #1.11#
SON DAKİKA: Ordulu 4 kardeş kick boksta büyük başarılar peşinde - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement