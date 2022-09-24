Orduspor 1967: 3-0 - Son Dakika
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Orduspor 1967: 3-0

24.09.2022 17:59
Orduspor 1967: 3-0

STAT: Turgutlu 7 EylülHAKEMLER: Cansu Tiryaki, İsmail Semih İleri, Cemal Can ÇakırTURGUTLUSPOR: Fatih - Özgür, Muhammed Ebrar (Dk. 73 Onur), Levent (Dk. 82 Koray Tekin), Okan, Tolga, Burak Osman (Dk. 61 Mustafa Köroğlu), Mustafa Emirhan (Dk. 82 Zeki), Noyan, İlhan, Serhat (Dk.

STAT: Turgutlu 7 Eylül

HAKEMLER: Cansu Tiryaki, İsmail Semih İleri, Cemal Can Çakır

TURGUTLUSPOR: Fatih - Özgür, Muhammed Ebrar (Dk. 73 Onur), Levent (Dk. 82 Koray Tekin), Okan, Tolga, Burak Osman (Dk. 61 Mustafa Köroğlu), Mustafa Emirhan (Dk. 82 Zeki), Noyan, İlhan, Serhat (Dk. 61 Anıl)ORDUSPOR 1967: Ömürcan - Erdinç, Serhat, Burak (Dk. 46 Hakan), Samican (Dk. 46 Harun), Metin (Dk. 74 Cevatcan), Abdülkadir, Gökay (Dk. 46 İsmail), Uğur, Adem, Yusuf (Dk. 60 Güney)GOLLER: Dk. 8 ve Dk. 27 Serhat, Dk. 78 Noyan (Turgutluspor)

SARI KARTLAR: Uğur, Serhat (Orduspor 1967), Levent, Mustafa Emirhan, Okan, Mustafa Köroğlu, Noyan (Turgutluspor)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Turgutluspor, dün akşam göreve getirilen yeni teknik patronu Doğan Engin yönetimindeki ilk maçta Orduspor 1967'yi farklı geçti: 3-0. Rakibine bu sezon ilk mağlubiyetini tattıran kırmızı-siyahlıların gollerini 8 ve 27'nci dakikalarda Serhat ile 78'inci dakikada Noyan attı. Ligde 4 haftada 2'nci galibiyetini elde eden Turgutlu, puanını 6 yaptı.


- Turgutlu
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Kaynak: DHA

Mustafa Köroğlu, Tolga Burak, Fatih Özgür, Orduspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Orduspor 1967: 3-0 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Orduspor 1967: 3-0 - Son Dakika
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