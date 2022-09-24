TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Turgutluspor, dün akşam göreve getirilen yeni teknik patronu Doğan Engin yönetimindeki ilk maçta Orduspor 1967'yi farklı geçti: 3-0. Rakibine bu sezon ilk mağlubiyetini tattıran kırmızı-siyahlıların gollerini 8 ve 27'nci dakikalarda Serhat ile 78'inci dakikada Noyan attı. Ligde 4 haftada 2'nci galibiyetini elde eden Turgutlu, puanını 6 yaptı.

Kaynak: DHA

Mustafa Köroğlu, Tolga Burak, Fatih Özgür, Orduspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Orduspor 1967: 3-0 - Son Dakika

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