Orduspor 1967: 3-0

STAT: Turgutlu 7 Eylül
HAKEMLER: Cansu Tiryaki, İsmail Semih İleri, Cemal Can ÇakırTURGUTLUSPOR: Fatih - Özgür, Muhammed Ebrar (Dk. 73 Onur), Levent (Dk. 82 Koray Tekin), Okan, Tolga, Burak Osman (Dk. 61 Mustafa Köroğlu), Mustafa Emirhan (Dk. 82 Zeki), Noyan, İlhan, Serhat (Dk. 61 Anıl)ORDUSPOR 1967: Ömürcan - Erdinç, Serhat, Burak (Dk. 46 Hakan), Samican (Dk. 46 Harun), Metin (Dk. 74 Cevatcan), Abdülkadir, Gökay (Dk. 46 İsmail), Uğur, Adem, Yusuf (Dk. 60 Güney)GOLLER: Dk. 8 ve Dk. 27 Serhat, Dk. 78 Noyan (Turgutluspor)
SARI KARTLAR: Uğur, Serhat (Orduspor 1967), Levent, Mustafa Emirhan, Okan, Mustafa Köroğlu, Noyan (Turgutluspor)
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Turgutluspor, dün akşam göreve getirilen yeni teknik patronu Doğan Engin yönetimindeki ilk maçta Orduspor 1967'yi farklı geçti: 3-0. Rakibine bu sezon ilk mağlubiyetini tattıran kırmızı-siyahlıların gollerini 8 ve 27'nci dakikalarda Serhat ile 78'inci dakikada Noyan attı. Ligde 4 haftada 2'nci galibiyetini elde eden Turgutlu, puanını 6 yaptı.
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