Orhan Ak yönetimindeki Gaziantep FK, Göztepe deplasmanından 4-2'lik galibiyetle döndü

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 4-2 mağlup eden Gaziantep FK, yeni teknik direktörü Orhan Ak yönetimindeki ilk maçından galibiyetle ayrıldı.

Sezona Mirel Radoi yönetiminde başlayan Güneydoğu temsilcisi, evinde Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldıktan sonra deplasmanda Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti.

Çaykur Rizespor'a sahasında 2-1 yenilen Gaziantep ekibinde, Rumen teknik adam ile yollar ayrıldı.

Teknik direktörlük görevine Orhan Ak'ı getiren kırmızı-siyahlılar, Ak yönetimindeki ilk maçında Göztepe deplasmanından 4-2'lik galibiyetle döndü.

Evinde henüz galibiyet alamayan Gaziantep FK, deplasmanda ise 2 maçını da kazanmayı başardı.

Gaziantep temsilcisi, Süper Lig'de son 4 gollü deplasman galibiyetini geçen sezonun 26. haftasında Antalyaspor karşısında 4-0'lık skorla elde etmişti.