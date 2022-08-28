Dörtyıldız Spor'dan altyapı atağı - Son Dakika
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Dörtyıldız Spor'dan altyapı atağı

28.08.2022 10:13
Dörtyıldız Spor'dan altyapı atağı

Ortaca İlçesinde kurulu Dörtyıldız Spor Kulübü yaptığı altyapı çalışmaları ile dikkat çekiyor.

Ortaca İlçesinde kurulu Dörtyıldız Spor Kulübü yaptığı altyapı çalışmaları ile dikkat çekiyor.

Teknik Direktörlüğünü bir dönem Göztepe Spor, Çaykur Rizespor ve İstanbulspor gibi Süper Lig takımlarının formasını giyen Musa Erhan Özer'in yaptığı Dörtyıldız Spor Kulübü yeni sezonda alt yaş kategorilerinde mücadele edecek takımlar kuruyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Musa Erhan Özer, "Kulüp olarak bu sezon yeni yapılanmaya gittik. Alt yaş kategorilerinde takımlar kurduk. Bu sene tüm kategorilerde liglere katılmayı planlıyoruz. Biliyorsunuz Türk Futbolu ciddi darboğazın içinde. Cies verilerine göre kadrolarında yetiştiği kulüpte oynayan futbolcu istatistiğinde 31 ligde en sonuncu sıradayız. Bu da bir anlamda bu darboğazın sebebini gösteriyor aslında. O yüzden altyapıları geliştirmemiz gerekiyor. Biz de bu altyapı çalışmalarımızla Türk Futboluna hizmet ediyoruz" dedi.

Kulüp Teknik Kurul Sorumlusu Mertkan Yaşar ise, "Şuanda altyapımızda yaklaşık 65 futbolcumuz var. Bu sayıyı sürekli artırıyoruz. Kurumsallaşma anlamında da bir takım çalışmalarımız var. İnşallah orta ve uzun vadede hedeflediğimiz noktalara geleceğiz" diye konuştu. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

İstanbulspor, Rizespor, Ortaca, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dörtyıldız Spor'dan altyapı atağı - Son Dakika

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