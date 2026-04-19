Osmaneli Takımları Finale Yükseldi

Bilecik 1. Amatör Lig'in şampiyonun belli olacağı play-off karşılaşmaları gergin ortamda geçerken, kazanları Osmaneli takımları oldu.

Bilecik 1. Amatör Lig play-off yarı final müsabakalarında 1969 Bilecik Spor Kulübü ile Osmaneli Gençlerbirliği Spor, Osmanelispor ile Vitraspor karşı karşıya geldi. Bozüyük 1. Nolu İlçe Stadı'ndan oynanan play-off yarı final müsabakasında 1969 Bilecik Spor Kulübü ile Osmaneli Gençlerbirliği Spor karşı karşıya geldi. Yoğun bir taraftarın izlediği maça iyi başlayan Osmaneli Gençlerbirliği Spor maçın 20. dakikasında Muhammet Bal'ın golüyle 1-0 öne geçti. 45. dakikada 1969 Bilecik Spor Kulübü Erdi Önal'ın golüyle durumu 1-1'e getirdi. Bu gol aynı zamanda ilk yarınında skoru oldu. Maçın ikinci yarısına da iyi başlayan Osmaneli Gençlerbirliği Spor'da, Emircan Çınar 53. dakikada topu filelere gönderdi ve durumu 2-1'e getirdi. 62. dakikada yine defasın büyük hatasını iyi değerlendiren Muhammet Bal kendisinin ikinci Osmaneli Gençlerbirliği Spor'un üçüncü golünü kaydetti. Bu golden sonra saha içinde iki takım arasında yaşanan gerginlikler yaşanırken, Osmaneli Gençlerbirliği Spor maçı 3-1- kazanarak finale yükseldi.

Taraftarlar büyük tepki gösterdi

Maç sonundan Osmaneli Gençlerbirliği Spor antrenörü Sedat Memiş, 1969 Bilecik Spor Kulübü taraftar grubu olan Belekoma Tayfa'nın bulunduğu tribüne el hareketi yapınca taraftarlar Memiş'e büyük tepki gösterdi.

Osmanelispor ikinci uzatma dakikasında bulduğu golle güldü

Pazaryeri İlçe Stadı'ndan Osmanelispor ile Vitraspor karşı karşıya geldi. Maça iyi başlayan Vitraspor maçın 15. dakikasında Kaan Kaydırak'ın golüyle 1-0 önce geçti. Bu golden sonra karşılıklı bulunan ataklar sonuçsuz kalınca ilk yarı Vitraspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Maçın ikinci yarısına taraftar desteğiyle iyi başlayan Osmanelispor 57. dakikada Seyit Alper Bircan'ın golüyle durumu 1-1'e getirdi. 63. dakikada Vitraspor'dan Murat Can ve 89'uncu dakikasında Rıdvan Can Demircan kırmızı kart görerek, takımlarını 9 kişi bıraktılar. Maçın 90 dakikasında 1-1'lik skorla biterken maç uzatmalara gitti. Osmanelispor ikinci uzatma devresinin 118. dakikasında Tunahan Büyükaksoy'un golüyle durumu 2-1'e getirdi. Bu golden sonra bulunan ataklar sonuçsuz kalınca Osmanelispor maçı 2-1 kazanarak finale yükseldi.

Osmaneli takımları karşı karşıya gelecek

Bilecik 1. Amatör Lig play-off final müsabakasında Osmanelispor ile Osmaneli Gençlerbirliği Spor karşı kaşıya gelecek. Bu maçı kazanan Bilecik 1. Amatör Lig'in şampiyonu olacak. BAL temsilcisi Söğütspor'un ligden düşmesi durumunda bu maçı kazanan takım direkt BAL'a çıkacak. - BİLECİK