Osmaneli Takımları Finale Yükseldi

19.04.2026 19:24
Bilecik 1. Amatör Lig play-off yarı finallerinde Osmaneli takımları, finale çıkarak şampiyonluk için yarışacak.

Bilecik 1. Amatör Lig'in şampiyonun belli olacağı play-off karşılaşmaları gergin ortamda geçerken, kazanları Osmaneli takımları oldu.

Bilecik 1. Amatör Lig play-off yarı final müsabakalarında 1969 Bilecik Spor Kulübü ile Osmaneli Gençlerbirliği Spor, Osmanelispor ile Vitraspor karşı karşıya geldi. Bozüyük 1. Nolu İlçe Stadı'ndan oynanan play-off yarı final müsabakasında 1969 Bilecik Spor Kulübü ile Osmaneli Gençlerbirliği Spor karşı karşıya geldi. Yoğun bir taraftarın izlediği maça iyi başlayan Osmaneli Gençlerbirliği Spor maçın 20. dakikasında Muhammet Bal'ın golüyle 1-0 öne geçti. 45. dakikada 1969 Bilecik Spor Kulübü Erdi Önal'ın golüyle durumu 1-1'e getirdi. Bu gol aynı zamanda ilk yarınında skoru oldu. Maçın ikinci yarısına da iyi başlayan Osmaneli Gençlerbirliği Spor'da, Emircan Çınar 53. dakikada topu filelere gönderdi ve durumu 2-1'e getirdi. 62. dakikada yine defasın büyük hatasını iyi değerlendiren Muhammet Bal kendisinin ikinci Osmaneli Gençlerbirliği Spor'un üçüncü golünü kaydetti. Bu golden sonra saha içinde iki takım arasında yaşanan gerginlikler yaşanırken, Osmaneli Gençlerbirliği Spor maçı 3-1- kazanarak finale yükseldi.

Taraftarlar büyük tepki gösterdi

Maç sonundan Osmaneli Gençlerbirliği Spor antrenörü Sedat Memiş, 1969 Bilecik Spor Kulübü taraftar grubu olan Belekoma Tayfa'nın bulunduğu tribüne el hareketi yapınca taraftarlar Memiş'e büyük tepki gösterdi.

Osmanelispor ikinci uzatma dakikasında bulduğu golle güldü

Pazaryeri İlçe Stadı'ndan Osmanelispor ile Vitraspor karşı karşıya geldi. Maça iyi başlayan Vitraspor maçın 15. dakikasında Kaan Kaydırak'ın golüyle 1-0 önce geçti. Bu golden sonra karşılıklı bulunan ataklar sonuçsuz kalınca ilk yarı Vitraspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Maçın ikinci yarısına taraftar desteğiyle iyi başlayan Osmanelispor 57. dakikada Seyit Alper Bircan'ın golüyle durumu 1-1'e getirdi. 63. dakikada Vitraspor'dan Murat Can ve 89'uncu dakikasında Rıdvan Can Demircan kırmızı kart görerek, takımlarını 9 kişi bıraktılar. Maçın 90 dakikasında 1-1'lik skorla biterken maç uzatmalara gitti. Osmanelispor ikinci uzatma devresinin 118. dakikasında Tunahan Büyükaksoy'un golüyle durumu 2-1'e getirdi. Bu golden sonra bulunan ataklar sonuçsuz kalınca Osmanelispor maçı 2-1 kazanarak finale yükseldi.

Osmaneli takımları karşı karşıya gelecek

Bilecik 1. Amatör Lig play-off final müsabakasında Osmanelispor ile Osmaneli Gençlerbirliği Spor karşı kaşıya gelecek. Bu maçı kazanan Bilecik 1. Amatör Lig'in şampiyonu olacak. BAL temsilcisi Söğütspor'un ligden düşmesi durumunda bu maçı kazanan takım direkt BAL'a çıkacak. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Osmaneli, Bilecik, Olaylar, Spor, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel, Barselona’da Sanchez ile bir araya geldi Özgür Özel, Barselona'da Sanchez ile bir araya geldi
Çiple Karadeniz’e salınacak 2 bin dolardan satılıyor Çiple Karadeniz'e salınacak! 2 bin dolardan satılıyor
8 yıl sonra yüz güldüren görüntü 8 yıl sonra yüz güldüren görüntü
Çaykur Rizesporlu kaleci Fofana’dan tarihi asist Çaykur Rizesporlu kaleci Fofana'dan tarihi asist
İlkokul müdüründen mide bulandıran mesajlar: Eteğine dikkat et İlkokul müdüründen mide bulandıran mesajlar: Eteğine dikkat et
Trump, İran sonrası yeni düşmanı buldu: 70 yıldır beklenen gün gelecek Trump, İran sonrası yeni düşmanı buldu: 70 yıldır beklenen gün gelecek

19:00
Beşiktaş, Samsun’da 5 dakikada darmadağın oldu
Beşiktaş, Samsun'da 5 dakikada darmadağın oldu
18:50
Trump ‘masa kuruluyor’ dedi, İran’dan rest geldi Bir şartları var
Trump ‘masa kuruluyor’ dedi, İran’dan rest geldi! Bir şartları var
18:25
Ugandalı General bir kez daha Türkiye’yi hedef aldı: Türkler yerine Çinlilere verelim
Ugandalı General bir kez daha Türkiye'yi hedef aldı: Türkler yerine Çinlilere verelim
18:05
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı
18:05
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in koruması Şükrü Eroğlu’nun ifadesi ortaya çıktı: Bana kapalı bir zarf verdi
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in koruması Şükrü Eroğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: Bana kapalı bir zarf verdi
17:55
Süper Lig’e yükselen ilk takım Erzurumspor
Süper Lig'e yükselen ilk takım Erzurumspor
