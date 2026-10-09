Osmaniye\'de Aslantaş Baraj Gölü\'nde kano etkinliği düzenlendi, 20 sporcu kürek çekti

Osmaniye'de Aslantaş Baraj Gölü'nde kano etkinliği düzenlendi, 20 sporcu kürek çektiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Osmaniye'de Amatör Spor Haftası kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Aslantaş Baraj Gölü'nde kano etkinliği düzenlendi. 20 sporcu, güvenlik eğitiminin ardından 2 kilometrelik parkurda kürek çekip Türk bayrağı açtı.
Osmaniye'de Amatör Spor Haftası kapsamında kano etkinliği düzenlendi.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Aslantaş Baraj Gölü'nde düzenlenen etkinliğe, 20 sporcu katıldı.
Katılımcılara kano kullanımı ve güvenlik kuralları hakkında bilgi verilmesinin ardından ikişerli gruplar halinde 2 kilometrelik parkurda kürek çekildi.
Etkinlik, katılımcıların Türk bayrağı açmasıyla sona erdi.
Kaynak: AA
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