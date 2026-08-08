Özel Sporcular Judown Milli Takımı Dünya Şampiyonu - Son Dakika
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Özel Sporcular Judown Milli Takımı Dünya Şampiyonu

Özel Sporcular Judown Milli Takımı Dünya Şampiyonu
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İsveç'teki Judown Dünya Şampiyonası'nda Mix Takımlar'da Türkiye, namağlup şampiyon oldu. Finalde Polonya'yı 5-0 yenen ay-yıldızlılar, kupayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a armağan etti. Ferdi yarışlarda da 6 altın, 1 gümüş kazanıldı.

SU-DS tarafından İsveç'te düzenlenen 2026 Judown Dünya Şampiyonası'nda Mix Takımlar müsabakalarında mücadele eden Özel Sporcular Judown Milli Takımı, namağlup dünya şampiyonu oldu.

İsveç'te gerçekleştirilen organizasyonda -57 kiloda Şevval Devrim, -66 kiloda Musa Alan, -81 kiloda Ahmet Ünal, +57 kiloda Zeynep Sude Bilginer, +81 kiloda Doğukan Coşar ve mozaik +81 kiloda Talha Ahmet Erdem'den oluşan Türkiye Mix Takımı, grup müsabakalarında İsveç'i 5-0, Polonya'yı 5-0 ve Portekiz'i 4-1 mağlup etti. Yarı finalde Finlandiya'yı 3-2 ile geçen ay-yıldızlılar, finalde ise Polonya'yı 5-0 yenerek namağlup unvanla şampiyonluk kupasının sahibi oldu. Dünya şampiyonu olan Özel Sporcular Mix Takımı, kazandığı kupayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a armağan etti.

Milli takım, şampiyonanın ilk gününde yapılan ferdi müsabakalarda da 6 altın ve 1 gümüş madalya kazanmıştı.

Birol Aydın: "Özel sporcularımız altın çağını yaşıyor"

Elde edilen tarihi başarının ardından açıklamalarda bulunan Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, "Özel sporcularımız altın çağını yaşıyor. Bizlerin her zaman yanında olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a, Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya'ya, Spor Hizmetleri Genel Müdürümüz Veli Ozan Çakır'a ve destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Bu zafer; mücadele eden sporcularımızın, emek veren teknik ekibimizin ve bizlere inanan herkesindir" ifadelerini kullandı.

Tarih yazan dünya şampiyonu Özel Sporcular Milli Takımı, 9 Ağustos Pazar günü saat 16.00'da İstanbul Havalimanı'nda olacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Özel Sporcular Judown Milli Takımı Dünya Şampiyonu - Son Dakika

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