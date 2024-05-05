Özel Sporcular Masa Tenisi Milli Takımı, Paris Paralimpik Oyunları'na kota puanı veren turnuvaya katılmak üzere Slovenya'ya gitti - Son Dakika
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Özel Sporcular Masa Tenisi Milli Takımı, Paris Paralimpik Oyunları'na kota puanı veren turnuvaya katılmak üzere Slovenya'ya gitti

Özel Sporcular Masa Tenisi Milli Takımı, Paris Paralimpik Oyunları\'na kota puanı veren turnuvaya katılmak üzere Slovenya\'ya gitti

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Özel Sporcular Masa Tenisi Milli Takımı, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota puanı veren organizasyona katılmak üzere Slovenya'ya hareket etti. Milli takımı temsil edecek sporcular Ebru Acer ve Sümeyra Türk, kafilede yer alıyor. Federasyon Başkanı Birol Aydın, kafile başkanı Sadettin Akçi'yi arayarak milli takıma başarılar diledi.

05.05.2024 16:03
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Özel Sporcular Masa Tenisi Milli Takımı, Slovenya'da düzenlenen ve 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na da kota puanı veren turnuvaya katılmak üzere bu ülkeye gitti.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Özel Sporcular Masa Tenisi Milli Takımı, 7-11 Mayıs tarihlerinde Slovenya'da yapılacak 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na da puan veren organizasyona katılmak üzere İstanbul Havalimanı'ndan Slovenya'ya hareket etti.

Federasyon Başkan Vekili Sadettin Akçi'nin kafile başkanlığını yaptığı ekipte, Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular Ebru Acer ve Sümeyra Türk yer alıyor.

Federasyon Başkanı Birol Aydın da kafile başkanı Sadettin Akçi'yi arayarak milli takıma turnuvada başarılar diledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Özel Sporcular Masa Tenisi Milli Takımı, Paris Paralimpik Oyunları'na kota puanı veren turnuvaya katılmak üzere Slovenya'ya gitti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Özel Sporcular Masa Tenisi Milli Takımı, Paris Paralimpik Oyunları'na kota puanı veren turnuvaya katılmak üzere Slovenya'ya gitti - Son Dakika
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