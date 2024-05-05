Özel Sporcular Masa Tenisi Milli Takımı, Paris Paralimpik Oyunları\'na kota puanı veren turnuvaya katılmak üzere Slovenya\'ya gitti

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Özel Sporcular Masa Tenisi Milli Takımı, Slovenya'da düzenlenen ve 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na da kota puanı veren turnuvaya katılmak üzere bu ülkeye gitti.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Özel Sporcular Masa Tenisi Milli Takımı, 7-11 Mayıs tarihlerinde Slovenya'da yapılacak 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na da puan veren organizasyona katılmak üzere İstanbul Havalimanı'ndan Slovenya'ya hareket etti.

Federasyon Başkan Vekili Sadettin Akçi'nin kafile başkanlığını yaptığı ekipte, Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular Ebru Acer ve Sümeyra Türk yer alıyor.

Federasyon Başkanı Birol Aydın da kafile başkanı Sadettin Akçi'yi arayarak milli takıma turnuvada başarılar diledi.