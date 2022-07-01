19. Akdeniz Oyunları - Son Dakika
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19. Akdeniz Oyunları

01.07.2022 21:42
19. Akdeniz Oyunları

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli atlet Özkan Baltacı, erkekler çekiç atmada altın madalyanın sahibi oldu.

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli atlet Özkan Baltacı, erkekler çekiç atmada altın madalyanın sahibi oldu.

Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda erkekler çekiç atma finali yapıldı.

Milli atlet Özkan Baltacı, 74.34 metrelik atışıyla altın madalya elde etti.

Öte yandan, bugün yapılan yarı maratonda erkeklerde Sezgin Ataç 1.05.02 derecesiyle, kadınlarda ise Meryem Erdoğan 1.14.11'lik derecesiyle 4'üncü sırayı aldı.

Kadınlar 3 bin metre engelli koşuda Tuğba Güvenç, fenalaşarak yarışı tamamlayamadı.

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Kaynak: AA

Akdeniz Oyunları, Özkan Baltacı, Cezayir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 19. Akdeniz Oyunları - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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