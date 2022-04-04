Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 1-0 - Son Dakika
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Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 1-0

04.04.2022 22:31
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 1-0

STAT: Fatih TerimHAKEMLER: Sarper Barış Saka, Candaş Elbil, Ömer Tevfik ÖzkoçMEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan - Caiçara, Epureanu, Duarte, Lima, Tolga Ciğerci, Deniz Türüç (Dk. 87 Mahmut), Aleksic (Dk. 87 Pizzi), Berkay (Dk. 71 Emre Çolak), Trezeguet (Dk. 71 Serdar Gürler), Okaka (Dk.

STAT: Fatih Terim

HAKEMLER: Sarper Barış Saka, Candaş Elbil, Ömer Tevfik Özkoç

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan - Caiçara, Epureanu, Duarte, Lima, Tolga Ciğerci, Deniz Türüç (Dk. 87 Mahmut), Aleksic (Dk. 87 Pizzi), Berkay (Dk. 71 Emre Çolak), Trezeguet (Dk. 71 Serdar Gürler), Okaka (Dk. 64 Atabey)ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR: Ertaç - Campi, Haddadi, Hafez (Dk. 90 Berat), Mustafa (Dk. 90 Mert), Kenan, Azubuike (Dk. 90 Awuku), Donsah (Dk. 86 Atakan), Mounir (Dk. 64 Nshimirimana), Dicko, Tetteh GOL: Dk. 26 Aleksic (Medipol Başakşehir)SARI KART: Tetteh (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 31'inci haftasında Medipol Başakşehir, evinde Öznur Kablo Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti. 26'ncı dakikada Aleksic'in kaydettiği golle galibiyete ulaşan Başakşehir, 4 maç sonra 3 puan kazandı.

15'inci dakikada Deniz'in kullandığı köşe vuruşunda Trezeguet topu altıpasa indirdi. Okaka'nın şutunda Ertaç gole izin vermedi. Dönüşünde Deniz'in şutunda kaleci Ertaç yine gole izin vermedi.26'ncı dakikada sol kanattan Trezeguet'in yerden ceza sahasına pasında Aleksic'in sert şutu ağlarla buluştu: 1-0.29'uncu dakikada Tetteh'in duran toptan kaleye gönderdiği şutunda kaleci Volkan topu kornere çeldi. Mücadelenin ilk yarısı Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.58'inci dakikada Berkay'ın ceza sahası içine pasında Trezeguet'nin sert şutu direğe çarparak auta çıktı. 70'inci dakikada sağ kanattan Kenan'ın ortasında Tetteh'in kafa vuruşu üst direğe çarparak auta çıktı.75'inci dakikada Serdar Gürler'in sağ kanattan ortasında Atabey'in kafa vuruşu kaleci Ertaç'ta kaldı.77'nci dakikada Aleksic'in arka direğe ortasında Serdar Gürler'in topu önüne alıp çektiği şutta kaleci Ertaç'tan dönen topa Serdar gelişine tekrar vurdu top yan direğe çarparak oyun alanına döndü. 82'nci dakikada Deniz'in sağ kanattan yerden pasında Atabey'in şutunda kaleci Ertaç gole izin vermedi.

Mücadeleyi Medipol Başakşehir 1-0 kazandı.


- İstanbul
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Futbol: Spor Toto Süper Lig Futbol: Spor Toto Süper Lig Spor Toto Süper Lig: Başakşehir: 1 Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Başakşehir: 1 Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Serdar Gürler, Başakşehir, Emre Çolak, Pizzi, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 1-0 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 1-0 - Son Dakika
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