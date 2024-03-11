P. Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi\'nde İki Maçlık Galibiyet Serisine İmza Attı

P. Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı son iki müsabakayı kazanarak iki maçlık galibiyet serisine imza attı.
Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon 8 maçlık galibiyet serisine imza atan ve daha sonra inişli-çıkışlı dönemler geçiren P. Karşıyaka, tekrar benzer serilere imza atmak için mücadelesini sürdürmeye devam ediyor. Ligin 20. haftasında deplasmandaki Bursaspor maçını kazanan yeşil-kırmızılılar, bu çıkışını Büyükçekmece Basketbol maçında da sürdürerek üst üste ikinci maçını da kazanmayı başardı. Büyükçekmece Basketbol müsabakasına dair açıklamalarda bulunan P. Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, yaşanan sakatlıklardan dolayı zor bir maç olduğunun altını çizerek, "Hem eksiktik, önemli parçalarımız yoktu, hem de alt sıralarda olmasına rağmen Büyükçekmece iyi oynayan bir takım. O yüzden ilk olarak kazanmak önemliydi. Maçın büyük bir bölümünde de iyi oynadık ama sezon başından beri ribaundlarda ve top kayıpları konusunda bazen konsantrasyon düşüklüğümüz oluyor. Büyükçekmece karşısında da önde olduğumuz bazı yerlerde bu sıkıntıyı yaşadık. Her şeye rağmen iyi oynadığımız bölüm fazlaydı ve kazanmak tek amaçtı. Eksik olmamıza rağmen takım gibi davrandık ve kazandık" ifadelerini kullandı.
Öte yandan P. Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nde oynayacağı Çağdaş Bodrumspor ve Beşiktaş müsabakalarını arka arkaya deplasmanda oynayacak. - İZMİR
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Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesindeki Down Judo Milli Takımı, 19-26 Mart'ta Antalya'da yapılacak Trisome Oyunları'nda 13 sporcunun tamamında altın madalya hedefliyor. Milli Takım Başantrenörü Hamza Selen, oyunların Judown alanında zirveyi temsil ettiğini belirtirken, salgın nedeniyle 2020'de yapılması planlanan oyunların 2024'e alındığını söyledi. Takımın hedefi, Trisome Oyunları'nda 13'te 13 altın madalya kazanmak.
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Vali Ali Çelik 1 Amatör Play-Off B grubunda mücadele eden Emet Borspor, son maçında sahasında Eski Gediz Belediye Gazispor'u 2-1 yenerek grubunu lider tamamladı ve Süper Amatör Lig'e yükseldi.
Muş Kayak Takımı, Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen 4 yarışmada 44 madalya kazandı. Şimdi ise Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası'nda derece elde etmek için yoğun antrenman yapıyorlar. Muş'taki kayak merkezinde yeterli kar olmaması nedeniyle sporcular, yüksek rakımlı dağlarda antrenman yapıyor. Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, Muş'un kayakta iyi bir noktada olduğunu belirterek, hedeflerinin Türkiye Şampiyonu olmak olduğunu söyledi.
Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Tahsin Kaya için Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde bir tören düzenlendi. Törene Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kulüp yöneticileri, Türkiye Futbol Federasyonu Onursal Başkanı Şenes Erzik, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, eski sporcular, ailesi ve sevenleri katıldı. Ali Koç, Tahsin Kaya'nın Fenerbahçe'ye olan hizmetlerine minnettar olduklarını belirtirken, Şenes Erzik ve Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan da Tahsin Kaya'nın büyük emekler verdiğini vurguladı. Tahsin Kaya'nın naaşı törenin ardından Geyve ilçesinde bulunan Merkez Camisi'nde defnedildi.
Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, Hentbol Kadınlar Süper Ligi 18. hafta maçında Tekirdağ Süleymanpaşa Sportif A.Ş. takımını 38-23 mağlup ederek üst üste 16. galibiyetini aldı.
İspanyol basını, Real Madrid'in sahasında Celta Vigo'yu 4-0 mağlup ettiği maçta takımının dördüncü golünü kaydeden Arda Güler'den övgüyle bahsetti. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti de yıldız futbolcu için "O büyük bir yetenek. Golü çok iyiydi. Burada çok fazla geleceği var. Bundan çok eminiz" dedi.
Bilecikli sporcular Nisa Nur Özen ve Nisa Nur Bırni, Uşak'ta düzenlenen Okul Sporları Taekwondo Liseler Yarı Final elemelerinde gümüş madalya kazandı. Sporcular, Çorum'da yapılacak Taekwondo Lise Final Müsabakalarına katılmaya hak kazandı.
Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda Altay'ı 4-0 mağlup ederek 6 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Melih Bostan, Ensar Kemaloğlu ve Rahman Buğra Çağıran'ın attığı gollerle Gençlerbirliği, maçı 4-0 kazandı. Bu galibiyetle Gençlerbirliği puanını 37'ye çıkardı ve play-off hattının 5 puan gerisinde yer aldı.
Trendyol 1. Lig'de 9 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan 2. sıradaki Göztepe, ilk 2 takım Süper Lig vizesi alacağı ligde bitimine 8 hafta kala en yakın rakibi Kocaelispor'la puan farkını 10'a çıkarttı. Göztepe, son haftalarda aldığı sonuçlarla 2. sıraya kadar yükselerek liderlik yolunda ilerliyor.
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