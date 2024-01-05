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P. Karşıyaka, Manisa Büyükşehir'i konuk edecek - Son Dakika
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P. Karşıyaka, Manisa Büyükşehir'i konuk edecek

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında P. Karşıyaka, yarın Manisa Büyükşehir'i evinde ağırlayacak. Karşılaşma saat 18.00'de Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak. Ev sahibi P. Karşıyaka 10 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 3. sırada yer alırken, konuk ekip Manisa Büyükşehir ise 7 galibiyet ve 7 mağlubiyetle 8. sırada bulunuyor. Müsabakayı Yener Yılmaz, Murat Ciner ve Tolga Edis hakem üçlüsü yönetecek.

P. Karşıyaka, Manisa Büyükşehir\'i konuk edecek
05.01.2024 - 14:34,  Güncelleme: 14:37
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. hafta mücadelesinde P. Karşıyaka, yarın Manisa Büyükşehir'i konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak zorlu müsabaka saat 18.00'de başlayacak.

P. Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. hafta mücadelesinde yarın Manisa Büyükşehir'i konuk edecek. Ege derbisi, saat 18.00'de Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak. Karşılaşma öncesinde ev sahibi P. Karşıyaka, 10 galibiyet ve 4 mağlubiyetle puan tablosunda 3. sırada yer alırken, konuk ekip Manisa Büyükşehir ise 7 galibiyet, 7 mağlubiyetle 8. basamakta bulunuyor. Yeşil-kırmızılılar, rakibini yenerek tekrar çıkışa geçmeyi planlarken, Manisa Büyükşehir ise P. Karşıyaka'yı kayıpsız geçerek üst sıralara çıkmak istiyor.

Müsabakayı Yener Yılmaz, Murat Ciner ve Tolga Edis hakem üçlüsü yönetecek. - İZMİR

Kaynak: İHA
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