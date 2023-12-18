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P. Karşıyaka, Oostande'ye konuk olacak - Son Dakika
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P. Karşıyaka, Oostande'ye konuk olacak

FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda yer alan P. Karşıyaka, yarın Belçika ekibi Oostande'ye konuk olacak. COREtec Dome'de oynanacak zorlu müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak.

P. Karşıyaka, Oostande\'ye konuk olacak
18.12.2023 - 10:00,
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FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda yer alan P. Karşıyaka, yarın Belçika ekibi Oostande'ye konuk olacak. COREtec Dome'de oynanacak zorlu müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak.

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda mücadele eden P. Karşıyaka, yarın grubun son maçında Oostande ile karşı karşıya gelecek. COREtec Dome'de oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabaka öncesinde Belçika temsilcisi Oostande, 2 galibiyet, 3 mağlubiyetle grupta son sırada yer alırken, P. Karşıyaka ise 3 galibiyet, 2 mağlubiyetle puan tablosunda ikinci basamakta bulunuyor. Yeşil-kırmızılılar, rakibini mağlup ederek Strasbourg'un da alacağı sonuca göre doğrudan üst tura çıkmayı hedefliyor. Ev sahibi Oostande ise play-ın'e kalabilmek için mutlak galibiyet istiyor. Geçtiğimiz günlerde P. Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca da gruptaki sıralamayla alakalı olarak, "Bu grubu lider bir şekilde bitirip, play-in oynamamak büyük bir avantaj. O arada Avrupa maçı oynamıyorsun deplasmana gitmiyorsun. Çünkü iki gün arayla play-in maçlarını oynuyorsun. Değişik seyahatler olabiliyor. En büyük hedefimiz ve arzumuz grubu birinci sırada bitirmek" ifadelerini kullanmıştı. - İZMİR

Kaynak: İHA
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Karşıyaka, basketbol, Belçika, Son Dakika

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