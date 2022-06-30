Kulüpten yapılan açıklamada, 52 yaşındaki Karadağlı çalıştırıcı ile iki yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Kaynak: AA

Panathinaikos, Yunanistan, basketbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Panathinaikos'ta başantrenörlüğe Dejan Radonjic getirildi - Son Dakika

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