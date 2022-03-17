Para Atıcılık Havalı Silahlar 10 Metre Avrupa Şampiyonası - Son Dakika
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Para Atıcılık Havalı Silahlar 10 Metre Avrupa Şampiyonası

17.03.2022 13:49
Para Atıcılık Havalı Silahlar 10 Metre Avrupa Şampiyonası

Milli sporcu Erhan Coşkuner, Norveç'te düzenlenen Para Atıcılık Havalı Silahlar 10 Metre Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

Milli sporcu Erhan Coşkuner, Norveç'te düzenlenen Para Atıcılık Havalı Silahlar 10 Metre Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hamar kentinde düzenlenen organizasyonda, R 3 karışık 10 Metre Havalı Tüfek Yatarak SH1 final atışlarında Erhan, 232 puanla bronz madalya kazandı.

Ayrıca sıralama atışlarında Savaş Üstün 627.8 puanla 18'inci, Çağla Baş 623.2 puanla 24'üncü ve Suzan Çevik ise 615.4 puanla 26'ncı oldu.

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Avrupa Şampiyonası, Milli Sporcu, Atıcılık, Norveç, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Para Atıcılık Havalı Silahlar 10 Metre Avrupa Şampiyonası - Son Dakika


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