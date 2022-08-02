Para masa tenisçi Merve Cansu Demir, 5. İslami Dayanışma Oyunları'na hazır - Son Dakika
Üye Girişi

Para masa tenisçi Merve Cansu Demir, 5. İslami Dayanışma Oyunları'na hazır

02.08.2022 15:01
Para masa tenisçi Merve Cansu Demir, 5. İslami Dayanışma Oyunları'na hazır

Para masa tenisçi Merve Cansu Demir, Konya'da, 9-18 Ağustos'ta tarihlerinde düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalyayı hedefliyor.

Para masa tenisçi Merve Cansu Demir, Konya'da, 9-18 Ağustos'ta tarihlerinde düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalyayı hedefliyor.

Merve Cansu Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2007 yılından beri masa tenisi oynadığını, 2013 yılında ise milli takıma seçildiğini belirterek, "2005 yılında protez takmaya giderken tesadüfen sporla tanıştım. Şu anki antrenörüm Yusuf hocam, doktoruma engelli bir sporcu yetiştirmek istediğini söylemiş. Doktorumda beni önerince böylece masa tenisine başlamış oldum." diye konuştu.

İlk olimpiyat deneyimini 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılarak yaşadığını anlatan Merve Cansu, "Orada çeyrek finale kadar yükseldim. Yarı finali kıl payı kaçırdım. Ama inşallah önümüzdeki 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda final oynayarak bu hayalimi de gerçekleştireceğim." ifadelerini kullandı.

5. İslami Dayanışma Oyunları'nda da ellerinden geleni yapacaklarını aktaran Merve Cansu, şunları kaydetti:

"Masa tenisi öz güven arttıran, sağlık ve zihinsel olarak çok faydalı bir branş. Hem eğlenceli de bir spor. Konya'da 9-18 Ağustos'ta tarihleri arasında düzenlenecek ülkemizi takım olarak Konya'da en iyi şekilde temsil edeceğiz. Oyunlarda altın madalya hedefliyorum. Kasım ayında da dünya şampiyonası var. Amacım orada da ilk üçe girmek. Çok çalışıyoruz, günde çift antrenman yapıyoruz. 2028 ve sonraki olimpiyatlara katılmak istiyorum. Olimpiyatlardan altın madalya alıncaya kadar spora devam edeceğim."

YORUMLAR
500
İslam İzcileri Dostluk Kampı 2 binden fazla izcinin katılımıyla Konya'da başladı İslam İzcileri Dostluk Kampı 2 binden fazla izcinin katılımıyla Konya'da başladı Yargıtay, 18 kişinin öldüğü çöken yurt davasında kararı 5 yıl sonra bozuldu Yargıtay, 18 kişinin öldüğü çöken yurt davasında kararı 5 yıl sonra bozuldu
Kaynak: AA

Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Para masa tenisçi Merve Cansu Demir, 5. İslami Dayanışma Oyunları'na hazır - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:18 CHP'nin vekil çıkamadığı şehirde Kılıçdaroğlu'ndan özeleştiri: Kucaklaşmaya ve helalleşmeye geldik
15:10 Galatasaray'dan Mertens bombası! Oyuncuya yıllık 3,5 milyon euro maaş teklif edildi
15:06 Bakan Kurum'dan müjde: Kira ve konut fiyatlarında gerileme olacak
15:04 Düşük maaşla oynadığı iddia edilmişti! Emirhan İlkhan'ın Beşiktaş'la 4.5 milyon liraya anlaştığı ortaya çıktı
15:02 Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması: En kısa zamanda kalıcı bir düşüşü sağlamayı amaçlıyoruz
14:55 Yıldız Tilbe, skandal bir istekte bulunan kadına sert tepki gösterdi: Seni sahneye alır, o eteğini çıkartırım
14:47 Sorun çözüldü! Burak Yılmaz yeni takımıyla ilk maçına çıktı
14:15 Fenerbahçe'nin turu geçmesi halinde Avrupa Ligi'ndeki rakibi Austria Wien olacak
14:04 Galatasaray'la ismi anılıyordu! Brighton, Florian Grillitsch'ten vazgeçti
14:06 Dünyayı sarsan gizemli hastalık! Güney Sudan'da 89 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2022 15:22:32. #1.11#
SON DAKİKA: Para masa tenisçi Merve Cansu Demir, 5. İslami Dayanışma Oyunları'na hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement