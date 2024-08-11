Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ABD Kadınlar 4x400 Bayrak Yarışında Altın Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda atletizm kadınlar 4x400 bayrak yarışında ABD takımı, altın madalya elde etti.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta atletizm kadınlar 4x400 bayrak yarışının finali yapıldı.
ABD takımı 3.15.27'lik derecesiyle altın, Hollanda 3.19.50'lik derecesiyle gümüş, Büyük Britanya 3.19.50'lik derecesiyle bronz madalya kazandı.
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