Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yapılan judo müsabakalarında erkekler 100 kiloda Azerbaycanlı Zelym Kotsoiev, altın madalya kazandı.
Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen müsabakaların finalinde Gürcü sporcu Ilia Sulamanidze'yi yenen Zelym Kotsoiev altın madalyaya ulaştı.
Bu kategoride Özbek Muzaffarbek Turoboyev ile İsrailli Peter Paltchik, bronz madalya aldı.
Son Dakika › Spor › Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Azerbaycanlı judocu Zelym Kotsoiev altın madalya kazandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?