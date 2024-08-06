Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar disk atmada ABD'li Valarie Allman, altın madalya kazandı.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta kadınlar disk atma finalleri gerçekleştirildi.
ABD'li Valarie Allman 69.50'lik derecesiyle altın madalya kazanırken, Çinli Bin Feng 67.51'le gümüş, Hırvat Sandra Elkasevic aynı dereceyle bronz madalya elde etti.
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