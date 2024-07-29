Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Klasik Yay Erkek Milli Takımı Üçüncü Oldu

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda üçüncü olan Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, madalyalarını aldı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Les Invalides'te gerçekleştirilen müsabakalarda Çin'i mağlup ederek üçüncü olan Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan milli takım, madalyalarını alma mutluluğunu yaşadı.

Klasik Yay Erkek Milli Takımı'nın üçüncülüğü, 100 yıllık olimpiyat tarihinde Türkiye'nin takım halinde kazandığı ilk madalya olarak kayıtlara geçti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, tören sonrası hatıra fotoğrafı çektirdiği sporcuları tebrik etti.

Öte yandan madalya seremonisinde ülke bayraklarının yanlış yükseklikte asılması da dikkatleri çekti. Törende gümüş madalya kazanan Fransa'nın bayrağı Türk bayrağının altında kaldı.