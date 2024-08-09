Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yelken branşı erkekler formula kite kategorisinde finaller yapıldı.
Marsilya Marina'da 6 etap üzerinden gerçekleştirilmesi planlanan yarışlar, olumsuz hava koşulları sebebiyle 3. etapta tamamlandı.
Avusturyalı Valentin Bontus altın madalyanın sahibi olurken, Slovenyalı Toni Vodisek gümüş, Singapurlu Maximilian Maeder bronz kazandı.
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