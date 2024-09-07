Rabia Cirit Paralimpik Oyunları'nda 9. oldu

Spor

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda kadınlar gülle atma F40 sınıfında milli sporcu Rabia Cirit, 9. oldu.

Stade de France'da yapılan atletizm müsabakalarında Rabia Cirit, gülle atma F40 sınıfında finalde mücadele etti.

Rabia Cirit, finalde 7,46 metrelik atışıyla 9. sırayı aldı.

Altın madalyayı Hollanda'dan Lara Baars alırken, gümüş madalyayı Polonya'dan Renata Sliwinska, bronz madalyayı ise Tunus'tan Raja Jebali kazandı.