Paris Olimpiyatları Açılışı Yağmurlu ve Sorunlu Geçti - Son Dakika
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Paris Olimpiyatları Açılışı Yağmurlu ve Sorunlu Geçti

Paris Olimpiyatları Açılışı Yağmurlu ve Sorunlu Geçti

Paris Olimpiyatları'nın açılışı, sağanak yağmur ve yapılan hatalar nedeniyle sorunlu bir şekilde gerçekleşti. VIP konuklar yağmura hazırlıksız yakalanırken, sanatçılar da yağmur altında performans sergilemek zorunda kaldı. Ayrıca, olimpiyat bayrağı yanlış şekilde çekildi ve Güney Koreli sporcuların yanlışlıkla Kuzey Kore olarak tanıtılması nedeniyle özür dilendi.

27.07.2024 12:38
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Paris Olimpiyatları’nın merakla beklenen açılışı, geçit töreni öncesi kenti kaplayan kara bulutlarla gölgelendi. Dört saatlik kimi zaman çok ihtişamlı gösteride sağanak yağmur da sürekli başroldeydi.

Açılış için yüzlerce VIP konuk da Seine Nehri’ne bakan bir noktada yerini aldı. Ancak yağmur için önlem alınmamış olması ortaya eşine az rastlanır kareler çıkardı.

Aralarında kralların, şeyhlerin, politikacıların bulunduğu isimler belki de ilk kez kullan at yağmurluklara tanıştı.

Yapılar gaflar ve bir özür

İlk kez bir açılışın stadyum dışında yapılıyor olması sorunları da beraberinde getirdi.

Yağmur altında performans vermek zorunda kalan sanatçılar da zor anlar yaşadı.

Sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasında, törenin en sembol anlarından birinde yaşanan olay vardı.

Olimpiyat bayrağı göndere ters şekilde çekildi.

Olimpiyat organizatörleri, Güney Koreli sporcuların yanlışlıkla Kuzey Kore olarak tanıtılmasının ardından da özür dilemek zorunda kaldı.

Kaynak: BBC

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