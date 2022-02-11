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PAÜ'den okul öncesi öğretmenlerinin mesleki gelişimlerine katkı - Son Dakika

PAÜ'den okul öncesi öğretmenlerinin mesleki gelişimlerine katkı

11.02.2022 09:12
PAÜ'den okul öncesi öğretmenlerinin mesleki gelişimlerine katkı

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Acıpayam Meslek Yüksekokulu (Acıpayam MYO) konferans salonunda "Erken Çocuklukta Çocuğu Tanıma ve Süreç Yönetimi" konulu seminer gerçekleştirildi.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Acıpayam Meslek Yüksekokulu (Acıpayam MYO) konferans salonunda "Erken Çocuklukta Çocuğu Tanıma ve Süreç Yönetimi" konulu seminer gerçekleştirildi. Eğitimleri iki gün süren projede, okul öncesi öğretmenlerinin mesleki gelişimlerine katkı sağlanması ve özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için daha iyi eğitim uygulamalarının hayata geçirilmesi amaçlandı.

Acıpayam Mehmet Manisalı Anaokulu Müdürlüğü'nün "Farklılıklar Hayata Renk Katar" Projesi kapsamında; PAÜ, Acıpayam Kaymakamlığı, Acıpayam MYO Müdürlüğü, Acıpayam İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Acıpayam Mehmet Manisalı Anaokulu Müdürlüğü iş birliği ile gerçekleşen seminerin açılışı; Acıpayam Kaymakamı Mustafa Gürbüz, Acıpayam Belediye Başkanı Dr. Hulusi Şevkan, PAÜ Acıpayam MYO Müdürü Öğr. Gör. Senem Tüfekçi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman İzgi, PAÜ öğretim üyeleri, okul öncesi öğretmenleri ve rehberlik öğretmenlerinin katılımıyla gerçekleşti.

Program, katılımcı öğretim elamanlarına ilçe protokolü tarafından plaketlerinin takdimi ile başladı. Etkinliğin devamında açılış konuşmaları gerçekleştirildi. Açılış konuşmalarını Acıpayam Mehmet Manisalı Anaokulu Müdür Yardımcısı Çağatay Öney ve Acıpayam Kaymakamı Mustafa Gürbüz yaparken seminerin ilk gününde PAÜ Eğitim Fakültesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Tıkıroğlu, "Özel Eğitimde Çocuğu Tanıma ve Süreç Yönetimi" konulu bir sunum gerçekleştirdi. Dr. Öğr. Üyesi Tıkıroğlu verdiği seminerde okul öncesi sınıflarda özel eğitime ihtiyaç duyan, farklı olan çocukların nasıl tanınacağı, bu çocuklar için hangi hazırlıkların yapılması gerektiği, hangi eğitim yöntemlerinin uygulanacağı hakkında ayrıntılı bilgi aktardı.

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Tıkıroğlu'nun sunumun ardından PAÜ Acıpayam MYO Öğr. Gör. Eda Bayraktaroğlu "Çocukları Anlamak, Dinlemek ve Duymak" konulu bir seminer verdi. Seminerine interaktif bir şekilde başlayan ve insanların birbirlerini gerçekten tanımalarının önemine dikkat çeken Öğr. Gör. Bayraktaroğlu, okul öncesi öğretmenliğinin sevgi temelli bir meslek olduğuna dikkat çekerek, iletişim dilleri hakkında bilgi verdi.

Okul öncesi öğretmenlerinin mesleki gelişimlerine katkı sağlaması ve özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için daha iyi eğitim uygulamalarının hayata geçirilmesini amaçlayan proje kapsamında düzenlenen seminerlerin ikinci gününde PAÜ Acıpayam MYO Öğr. Gör. Fatmanur Öztoklu Durmuş'un "Okul Öncesi Dönemde Dikkat Becerileri" konulu semineri gerçekleştirildi. Öğr. Gör. Öztoklu Durmuş, insan beyninde dikkat becerilerinin nasıl çalıştığı ve erken çocukluk sınıflarında dikkat becerilerinin nasıl destekleneceğine ilişkin örnekler aktardı.

İkinci gün seminerleri Öğr. Gör. Nisan Cansu Ertan'ın "Zorluklar Karşısında Toparlanabilme Beceresi: Rezilyans" konulu semineri ile devam etti. Öğr. Gör. Ertan seminerinde rezilyansla ilgili risk faktörlerinden ve koruyucu faktörlerden bahsederek, çocuklarda rezilyansın nasıl geliştirileceği konusunda bilgi verdi. - DENİZLİ

PAÜ'den okul öncesi öğretmenlerinin mesleki gelişimlerine katkı
PAÜ'den okul öncesi öğretmenlerinin mesleki gelişimlerine katkı
PAÜ'den okul öncesi öğretmenlerinin mesleki gelişimlerine katkı
PAÜ'den okul öncesi öğretmenlerinin mesleki gelişimlerine katkı

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Pamukkale Üniversitesi, Hisarcık, Acıpayam, Okul, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor PAÜ'den okul öncesi öğretmenlerinin mesleki gelişimlerine katkı - Son Dakika Spor


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