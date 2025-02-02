TFF 3. Lig 18. haftasında Pazarspor, kendi sahasında karşılaştığı 1922 Konyaspor ile 0-0'lık skorla berabere kaldı.
Pazarspor: Dursun Miraç Vural, Bekir Mustafa Meral, Furkan Yılgın, Aras Aydın, Emre Akgün, Erhan Şengül (Mustafa Diler dk. 86), Hacı Şükrü Çiçek (Yavuz Alemdar dk. 65), Ali Alperen Çelik, Göktuğ Yılmaz (Emre Kalkan dk. 78), Onur Civelek, Mustafa Sol
Yedekler: Hulusi Terzioğlu, Ege Vatansever, Gökdeniz Karahan, Ali Ekber Öz, Berkehan Biçer, Emirhan Atilla, Metin Akbayrak
Teknik Direktör: Ramazan Öztürk
1922 Konyaspor: Ramazan Haklı, Kadir Doğukan, Mert Korkmaz, Oğuzhan Yılmaz, Emirhan Subaş, Hüseyin Biber, Muhammed Semih Kocatürk (Mehmet Deveci dk. 87), Berkay Sezer (Fuat Duran dk. 69), Hacı Ömer Doğru (Tuğrul Başkan dk. 64), Ahmet Karademir (Alper Aşkın dk. 86), Yusuf Kılıç
Yedekler: Sebahattin Emre Mavi, Çağdaş Şendur, Ömer Halaç, Hasan Hüseyin Öztürk, Zeki Kaan Satıoğlu, Ata Karababa
Teknik Direktör: Çağdaş Çankaya
Sarı kart: Erhan Şengül (Pazarspor), Ahmet Karademir (1922 Konyaspor) - RİZE
Son Dakika › Spor › Pazarspor - 1922 Konyaspor: 0-0 - Son Dakika
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