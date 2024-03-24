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Eynesil Belediyespor'u 4-1 mağlup eden Pazarspor'da teknik direktör Taşkın Göngör, "Kalan 4 maçta da maksimum puanları alıp ligi bitirmek istiyoruz" dedi.

TFF 3. Lig 2. Grup 25. hafta karşılaşmasında sahasında Pazarspor, Eynesil Belediyespor'u 4-1 mağlup etti. Maçın ardından konuşan Pazarspor Teknik Direktörü Taşkın Güngör, "Bizim açımızdan çok kritik bir maçtı. Çocuklar çok disiplinli oynadı. Çok disiplinli ve sabırlı bir oyun oynadık. Farklı bir galibiyet aldık. Çok gol atan bir takım değiliz ama bu oyun disiplin istiyor. Bütün sporcularımı ve taraftarları tebrik ediyorum. Burada inanılmaz bir ambiyans vardı. Çok mutlu olduk. Kalan 4 maçta da maksimum puanları alıp ligi bitirmek istiyoruz. Bugün aldığımız galibiyet bize iyi bir nefes aldırdı" şeklinde konuştu. - RİZE