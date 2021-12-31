Pehlivan Mahmut Kavakçı, kendi fotoğrafı "Keyfim Yerinde"yi seçti

Pehlivan Mahmut Kavakçı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında kendisinin yer aldığı "Keyfim Yerinde" fotoğrafı için oy kullandı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Kavakçı, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde en beğendiği fotoğrafları seçti.

Kavakçı, "haber" kategorisinde Amer Shallodi'nin "Orantısız Güç", "yaşam" kategorisinde Mohammed Shajahan'ın "Çöplükteki Yaşam" fotoğraflarından yana seçim yaptı.

"Spor" kategorisinde 669. Elmalı Yağlı Güreşlerinde kendisinin yer aldığı Mustafa Çiftçi'nin "Keyfim Yerinde" karesine oy kullanan Kavakçı, müsabaka anındaki duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Ben orada rakibime dinleniyorum imajı veriyorum. Rakibim beni yenmeye çalışırken ben motivasyonunu bozmak için önemsemiyorum gibi davrandım. Ama hiç de morali bozulmuşa benzemiyor. Bozulsa yenemezdi, zaten kazandı. Fotoğrafı görenler arasında 'Adam seni yenmek için uğraşırken sen niye öyle rahat duruyorsun?' diyenler oldu. Mücadele etmez miyim, ediyorum da adam yakalamış bırakmıyor ki. Orada psikolojik olarak rakibimi etkilemeye çalışıyorum, 'İlgilenmiyorum senin yaptıklarınla' der gibi yapıyorum ama etkisi olmadı sonuçta adam kazandı."