Pekin Kış Olimpiyatları'nda yarışan İspanyol patenci, dopingli çıktı - Son Dakika
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Pekin Kış Olimpiyatları'nda yarışan İspanyol patenci, dopingli çıktı

22.02.2022 19:33
Pekin Kış Olimpiyatları'nda yarışan İspanyol patenci, dopingli çıktı

2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda yarışan patenci İspanyol Laura Barquero'nun doping testinin pozitif çıktığı açıklandı.

2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda yarışan patenci İspanyol Laura Barquero'nun doping testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Uluslararası Test Ajansından (ITA) yapılan açıklamada, Barquero'nun Kış Olimpiyatları'nda yasaklı bir madde kullanması nedeniyle testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

ITA, 18 Şubat'ta sporcudan alınan bir numunenin, Dünya Dopingle Mücadele Ajansının yasak listesinde bulunan bir madde içerdiğini bildirdi. Barquero'nun, Pekin'de çiftler pateni kısa programı sırasında test tabi tutulduğu açıklandı.

Pekin Kış Olimpiyatları'nda, Barquero ile birlikte toplam 4 sporcunun testi pozitif çıkmış oldu. Kayaklı koşu branşında mücadele eden Ukraynalı Valentyna Kaminska, kızak kategorisinde mücadele eden Ukraynalı Lidiia Hunko ve alp disiplini kayak branşında mücadele eden İranlı Hüseyin Save Şemşeki'nin de testleri pozitif çıkmıştı.

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Kış Olimpiyatları, Pekin, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Pekin Kış Olimpiyatları'nda yarışan İspanyol patenci, dopingli çıktı - Son Dakika


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