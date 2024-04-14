Pendikspor ile Başakşehir Berabere

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Pendikspor, sahasında Başakşehir ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada Midtsjö'nün ara pasında topla buluşan Gökcan Kaya'nın ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Erdem meşin yuvarlağı kurtardı.
18. dakikada Sequeira'nın sağ taraftan arka direğe kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Mame Thiam, yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
21. dakikada Başakşehir'in kullandığı korner sonrası yaşanan karambolde N'Diaye'nin uzaklaştırmak istediği top Umut Nayir'e çarparak kaleye doğru yöneldi. Kaleci Erdem yaptığı müdahaleyle meşin yuvarlağı kornere çeldi.
36. dakikada Pelkas rakipten kaptığı topu bekletmeden savunma arkasına sarkan Figueiredo'ya aktardı. Figueiredo'nun ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy
Pendikspor: Erdem Canpolat, Gökcan Kaya, Alpaslan Öztürk, Welinton, Nuno Sequeira, Fredrik Midtsjö, Arnaud Lusamba, Halil Akbunar, Badou N'Diaye, Mame Thiam, Umut Nayir
Yedekler: Burak Öğür, Emre Taşdemir, Leandro Kappel, Murat Akça, Khadim Rassoul, Abdoulay Diaby, Erdem Özgenç, Emeka Eze, Erencan Yardımcı
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Leo Duarte, Jerome Opoku, Leo Dubois, Berkay Özcan, Olivier Kemen, Deniz Türüç, Dimitris Pelkas, Davidson, Joao Figueiredo
Yedekler: Volkan Babacan, Onur Ergün, Lucas Lima, Danijel Aleksic, Philippe Keny, Abeid, Mahmut Tekdemir, Emirhan İlkhan, Hamza Güreler, Josef de Souza
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Goller: Mame Thiam (dk. 18) (Pendikspor), Joao Figueiredo (dk. 36) (Başakşehir)
Sarı kart: Welinton (Pendikspor) - İSTANBUL
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