SPOR Pendikspor'un kaptanı Özgenç: Favori takımlardan birisi haline geleceğimizi düşünüyorum - Son Dakika
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SPOR Pendikspor'un kaptanı Özgenç: Favori takımlardan birisi haline geleceğimizi düşünüyorum

20.07.2022 14:26

Pendikspor'un kaptanı Özgenç: Favori takımlardan birisi haline geleceğimizi düşünüyorumMurat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) - BOLU'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Pendikspor'un kaptanı Erdem Özgenç, "Son 5 senede 3 tane 1. lig şampiyonluğu yaşadım. Şimdi de buraya bir hedef doğrultusunda geldim.

Pendikspor'un kaptanı Özgenç: Favori takımlardan birisi haline geleceğimizi düşünüyorum

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) - BOLU'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Pendikspor'un kaptanı Erdem Özgenç, "Son 5 senede 3 tane 1. lig şampiyonluğu yaşadım. Şimdi de buraya bir hedef doğrultusunda geldim. Yarışın içinde olmak için elimizden geleni yapacağız. Gizli gizli favori takımlardan birisi haline geleceğimizi düşünüyorum" dedi.

Yeni sezona Bolu Abant'ta hazırlanan Spor Toto 1'inci Lig ekibi Pendikspor'un kaptanı Erdem Özgenç, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Sezona iyi bir başlangıç yapmak istediğini anlatan Özgenç, yapılan transferlerle iyi bir takım haline geldiklerini, kamp çalışmalarının da güzel geçtiğini söyledi. Uzun bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten Özgenç, "İyi bir arkadaşlık ortamı var. İyi bir birlikteliğimiz var. Kampta da takım olma adına iyi şeyler yaptığımızı düşünüyorum. Kamp ilk etapta iyi geçti, şimdi de hazırlık maçlarına başladık. İki hazırlık maçı oynadık. İkisinde de istediğimiz sonuçları aldığımızı düşünüyorum. Hocanın bize sistem ve taktik olarak vermek istediklerini takımın birebir yerine getirdiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Özgenç, sezona iyi bir başlangıç yapmak istediklerini vurgulayarak, "Sezonu Erzurumspor'la açacağız. Pendikspor iyi bir başlangıçla iyi bir seviyeye gelecektir. Biz de kulübün geleceği adına elimizden gelen her şeyi yapacağız" şeklinde konuştu.

Spor Toto 1. Lig'in zorlu bir lig olduğuna işaret eden Özgenç, "Geçen sezonun başında da söylemiştik; 4-5 takım yukarıyı kovalayacak, diğer takımlar da düşmemek için ya da play-off için mücadele edecek. Bu sene için şampiyonluğa oynayacak takım çok yok gibi gözüküyor. Benim düşüncem bu şekilde. Spor Toto 1. Lig zorlu bir lig, tabii ki de zorlu rakipler olacak" dedi.

Özgenç, keyif veren ve mücadele dozu yüksek bir lig olmasını umduklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Son 5 senede 3 tane 1. lig şampiyonluğu yaşadım. Şimdi de buraya gelirken bir hedef doğrultusunda geldim. Böyle bir hedefleri olduğu için, projesine inandığım için geldim. Tabii ki de yarışın içinde olmak için elimizden geleni yapacağız. Gizli gizli favori takımlardan birisi haline geleceğimizi düşünüyorum."

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Kaynak: DHA

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