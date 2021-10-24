Performansları maliyetlerini kurtarmadı! Fatih Terim, Feghouli ve Luyindama'nın üstünü çizdi

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Avrupa Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Galatasaray, Süper Lig'de de ritim bulmaya başladı. Sarı-kırmızılıların gençleşme hamlesi yavaş yavaş meyvesini vermeye başlarken teknik direktör Fatih Terim, performansını beğenmediği 2 futbolcunun takımdan ayrılmasını istedi.

FEGHOULI, 2 SEZONDUR KAYIP

A Spor'un haberine göre; Fatih Terim, bazı yabancı futbolcularla yolları ayırmaya karar verdi. Galatasaray kariyerinde 143 karşılaşmaya çıkan 31 yaşındaki futbolcu 31 gol ve 27 asistlik katkı sağladı. Tecrübeli futbolcu özellikle son 2 sezondur büyük bir düşüş gösterdi. Cezayirli yıldızın sözleşmesi 31 Mayıs 2022'de sona erecek. 31 yaşındaki futbolcu bu sezon her kulvarda 12 mücadeleye çıktı. 2017 yılında takıma katılan Cezayirli futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Sarı-kırmızılılar aynı Falcao'da olduğu gibi yıldız futbolcuyla karşılıklı anlaşmaya gidip sözleşmesini feshetmek istiyor.

LUYINDAMA SÖZLEŞMESİNİN SONUNA KADAR TAKIMDA KALMAK İSTİYOR

Takımdan gönderilmesi düşünülen Christian Luyindama'nın ise Galatasaray ile sözleşmesi 2022 yılında sona ererken, 27 yaşındaki oyuncunun kontratının sonuna kadar sarı-kırmızılılarda kalmayı düşündüğü belirtildi.