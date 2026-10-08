Petev, Mardin 1969'un Bursaspor deplasmanından 3 puanla dönmesini istiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Petev, Mardin 1969'un Bursaspor deplasmanından 3 puanla dönmesini istiyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Petev, Mardin 1969\'un Bursaspor deplasmanından 3 puanla dönmesini istiyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin 1969, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında deplasmanda Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Hamzabey Tesisleri'nde sürdürdü. Teknik direktör Ivaylo Petev, rakiplerine saygı duyduklarını ve Mardin'e 3 puanla dönmeyi hedeflediklerini belirtti.

Mardin 1969, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında deplasmanda Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hamzabey Tesisleri'nde teknik direktör Ivaylo Petev yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, idmanın ilk bölümünde açma-germe ve ısınma hareketleri yaptı.

Antrenmanın devamında pas çalışan futbolcular, idmanı çift kale maçla tamamladı.

Teknik direktör Petev, rakiplerine saygı duyduklarını ve Mardin'e 3 puanla dönmeyi hedeflediklerini belirtti.

Takımın antrenmanlarda yoğun şekilde çalıştığını ifade eden Petev, "Takımımız şu anda çok yoğun ve zorlu çalışmalar gerçekleştiriyor. Oyuncularımdan beklentim çok yüksek. Çünkü hepsi büyük bir özveri gösteriyor. Maçta onların vereceği reaksiyonu görmek istiyorum. Amacımız bu karşılaşmadan galibiyetle dönmek." ifadelerini kullandı.

Mardin 1969 ile Bursaspor, 11 Ekim Pazar günü saat 19.00'da Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA
Ivaylo PetevBursasporTrendyolMardinSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pendik’te bir evin bodrumundan çuvallar dolusu para çıktı Pendik'te bir evin bodrumundan çuvallar dolusu para çıktı
Ordu’da korkunç olay Anne ve oğlu akrabaları tarafından 2 gün arayla öldürüldü Ordu'da korkunç olay! Anne ve oğlu akrabaları tarafından 2 gün arayla öldürüldü
Berna Laçin serbest bırakıldı Berna Laçin serbest bırakıldı
Tartıştığı eşini tabancayla öldüren kadın gözaltına alındı Tartıştığı eşini tabancayla öldüren kadın gözaltına alındı
İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşa isyan etti İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşa isyan etti
Atilla Taş’ın kızı hayatını kaybetti Atilla Taş'ın kızı hayatını kaybetti
21:53
Silahla vurulmuş bulunan Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Ayrancı hastaneye kaldırıldı
Silahla vurulmuş bulunan Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Ayrancı hastaneye kaldırıldı
21:34
Türk tiyatrosunun usta ismi Necla Uygur hayatını kaybetti
Türk tiyatrosunun usta ismi Necla Uygur hayatını kaybetti
19:24
AK Parti’ye geçen Cemil Tugay 5 günlük izne çıktı
AK Parti'ye geçen Cemil Tugay 5 günlük izne çıktı
19:17
Eğlence mekanındaki silahlı kavga kamerada
Eğlence mekanındaki silahlı kavga kamerada
18:40
Çorlu’da 2 polisi şehit eden sanık hakim karşısında: Bana büyü yapıldı, hatırlamıyorum
Çorlu'da 2 polisi şehit eden sanık hakim karşısında: Bana büyü yapıldı, hatırlamıyorum
18:06
Sonuçlar sürpriz İşte Cumhur İttifakı’nın kalesi Erzurum’da yapılan son seçim anketi
Sonuçlar sürpriz! İşte Cumhur İttifakı'nın kalesi Erzurum'da yapılan son seçim anketi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2026 22:14:16. #.0.3#
SON DAKİKA: Petev, Mardin 1969'un Bursaspor deplasmanından 3 puanla dönmesini istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei