PETLAS 2026 Offroad Şampiyonası finali Karasu'da yapıldı, Ahmet Köse kazandı - Son Dakika
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PETLAS 2026 Offroad Şampiyonası finali Karasu'da yapıldı, Ahmet Köse kazandı

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PETLAS 2026 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 6. ve final ayağı, Sakarya Karasu'da tamamlandı. Karasu Kum Fırtınası etabında 16 sporcu 8 araçla mücadele ederken genel klasmanda Ahmet Köse-Birol Çoruhlu, SSV'de Seda Koçak Kayım-Bora Kayım birinci oldu.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) faaliyet takviminde yer alan PETLAS 2026 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 6. ve final ayağı, Sakarya'nın Karasu ilçesinde tamamlandı.

Karasu Belediyesi, Spor Toto, Salados, TRT Spor ve Karasu İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketinin (KARSAŞ) katkılarıyla 54 Otomobil Sporları Kulübünce organize edilen şampiyonanın son gününde sporcular, Karasu Mahallesi sahil mevkisinde yarıştı.

Hazırlıklarını tamamlayan 16 sporcu, 8 araçla seyircili Karasu Kum Fırtınası etabında mücadele etti. Pilotlar, toplam 47 kilometrelik etabı 3 kez geçerek hem zamana hem de birbirlerine karşı yarıştı.

Yarışmaya katılan Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı'nın kullandığı araç, vites arızası sebebiyle etabı tamamlayamadı.

Şampiyonada "Genel" kategorisinde Ahmet Köse-Birol Çoruhlu, "SSV" kategorisinde ise Seda Koçak Kayım-Bora Kayım ikilisi birinciliği elde etti.

Yarışmanın ardından Karasu Sosyal Gelişim Merkezi'nde düzenlenen törenle dereceye giren sporculara çeşitli ödüller verildi.

Kategorilere göre dereceye girenler şöyle:

Genel

1. Ahmet Köse-Birol Çoruhlu

2. Erdinç Türkmen-Suavi Erdin

3. Şehmuz Oğuz-Harun Ulusoy

SSV

1. Seda Koçak Kayım-Bora Kayım

2. Erkan Sülün-Mert Süleyman Tepe

Sınıf S4

1. Ahmet Köse-Birol Çoruhlu

2. Erdinç Türkmen-Suavi Erdin

3. Yaman Uzun-Murat Bahadır

Sınıf S3

1. Fırat Karancı-Murat Karancı

2. Nihat Keskin-Yasemin Biber Toker

3. Yakup Çimiç-Adem Paç

Sınıf S2

1. Şehmuz Oğuz-Harun Ulusoy

2. Hacı Kıvrak-Hakkı Alper Özdiker

3. Gözde Dila Bayık-Serkan Bayık/ Yusuf Zümre-Ramazan Çetin

Kadın pilot

1. Seda Koçak Kayım

2. Gözde Dila Bayık

3. Melis Aksöz

Kadın yardımcı pilot

1. Yasemin Biber Toker

2. Gülten Toprak

Kaynak: AA
Bora FüzesiAhmet KöseOtomobilTürkiyeSakaryaSporSon Dakika

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