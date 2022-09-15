PFDK'dan 3 Süper Lig ekibine para cezası - Son Dakika
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PFDK'dan 3 Süper Lig ekibine para cezası

15.09.2022 17:50
PFDK'dan 3 Süper Lig ekibine para cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Alanyaspor ve Adana Demirspor'a taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56'şar bin TL, Ankaragücü'ne ise taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 40 bin TL para cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Alanyaspor ve Adana Demirspor'a taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56'şar bin TL, Ankaragücü'ne ise taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 40 bin TL para cezası verdi.

PFDK tarafından alınan kararlar şöyle:

"CORENDON ALANYASPOR Kulübünün, 09.09.2022 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR-MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,2- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 09.09.2022 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR-MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 40.000.TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN A ve B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, müsabaka isim listesinde yazılan futbolcuların karma alandan geçmemelerinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- ADANA DEMİRSPOR A.Ş.'nin, 12.09.2022 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu KUZEY KALE ARKASI ÜST TRİBÜN 210 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, karar verilmiştir."


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Süper Lig'den 3 kulüp PFDK'ye sevk edildi Süper Lig'den 3 kulüp PFDK'ye sevk edildi 3 Süper Lig ekibi PFDK'ya sevk edildi 3 Süper Lig ekibi PFDK'ya sevk edildi
Kaynak: DHA

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor PFDK'dan 3 Süper Lig ekibine para cezası - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: PFDK'dan 3 Süper Lig ekibine para cezası - Son Dakika
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