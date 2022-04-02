PFDK'dan Elazığspor'a para cezası - Son Dakika
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PFDK'dan Elazığspor'a para cezası

02.04.2022 00:57
PFDK'dan Elazığspor'a para cezası

Elazığspor'a, Erbaaspor maçındaki saha olayları nedeniyle para cezası verildi.

Elazığspor'a, Erbaaspor maçındaki saha olayları nedeniyle para cezası verildi.

TFF 3. Lig 1. Grup 28. haftasında evinde karşılaştığı F. Erbaaspor'la 2-2 berabere kalan ve maç sonu 'saha olayları' ile 'çirkin ve kötü tezahürat' eylemleri gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen Elazığspor'a para cezası verildi.

PFDK'nın konuya ilişkin aldığı karar şöyle:

"Elazığspor Kulübü'nün, 27.03.2022 tarihinde oynanan Elazığspor-Formül Erbaaspor TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 6.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Elazığspor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 4.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir." - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

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