PFDK'den Çaykur Rizesporlu Fabricio Baiano ve Fatih Karagümrüklü Jimmy Durmaz'a ceza - Son Dakika
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PFDK'den Çaykur Rizesporlu Fabricio Baiano ve Fatih Karagümrüklü Jimmy Durmaz'a ceza

28.04.2022 23:43
PFDK'den Çaykur Rizesporlu Fabricio Baiano ve Fatih Karagümrüklü Jimmy Durmaz'a ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Çaykur Rizesporlu futbolcu Fabricio Baiano'ya 2, VavaCars Fatih Karagümrüklü futbolcu Jimmy Durmaz'a 1 maç ceza verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Çaykur Rizesporlu futbolcu Fabricio Baiano'ya 2, VavaCars Fatih Karagümrüklü futbolcu Jimmy Durmaz'a 1 maç ceza verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasındaki Fenerbahçe müsabakasında kırmızı kart gören Fabricio Baiano'ya 2 maç men ve 8 bin 500 lira, GZT Giresunspor mücadelesinde oyundan atılan Jimmy Durmaz'a 1 maç men ve 13 bin lira para cezası verildi.

Süper Lig kulüpleri Beşiktaş, Altay, VavaCars Fatih Karagümrük, GZT Giresunspor, Çaykur Rizespor ve Adana Demirspor'a 32'şer bin lira para cezası kesildi.

Beşiktaş, Altay, Çaykur Rizespor, Adana Demirspor'da, bazı taraftarların bir sonraki iç saha maçı için elektronik bilet kapsamındaki kartları bloke edildi.

Kurul, ayrıca Spor Toto 1. Lig takımlarından Bursaspor'a 177 bin lira, Kocaelispor'a 115 bin 500 lira, Ankara Keçiörengücü 36 bin, MKE Ankaragücü'ne 16 bin lira para cezası verdi.

MKE Ankaragücü futbolcusu Ghayas Zahid'e de 2 maç men ve 4 bin 500 lira para cezası uygulandı.

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Jimmy Durmaz, Rizespor, Fatih, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor PFDK'den Çaykur Rizesporlu Fabricio Baiano ve Fatih Karagümrüklü Jimmy Durmaz'a ceza - Son Dakika


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SON DAKİKA: PFDK'den Çaykur Rizesporlu Fabricio Baiano ve Fatih Karagümrüklü Jimmy Durmaz'a ceza - Son Dakika
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