PFDK'den Kayserispor ve Sivasspor'a para cezası - Son Dakika
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PFDK'den Kayserispor ve Sivasspor'a para cezası

02.06.2022 16:30
PFDK'den Kayserispor ve Sivasspor'a para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig'den 2 kulübe para cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig'den 2 kulübe para cezası verdi.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası final maçında yapılan disiplin ihlalleri nedeniyle Yukatel Kayserispor'a 107 bin lira, Demir Grup Sivasspor'a ise 89 bin lira para cezası verildiği belirtildi.

Açıklamada, çeşitli nedenlerle Royal Hastanesi Bandırmaspor'a 84 bin lira, Eyüpspor'a 4 bin 500 lira, Bodrumspor'a da 8 bin lira para cezası uygulandığı aktarıldı.

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Kaynak: AA

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Kayserispor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor PFDK'den Kayserispor ve Sivasspor'a para cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: PFDK'den Kayserispor ve Sivasspor'a para cezası - Son Dakika
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