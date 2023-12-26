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PFDK, Mustafa Genç'e ceza verdi - Son Dakika
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PFDK, Mustafa Genç'e ceza verdi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Bursaspor-Diyarbekirspor maçında yaşanan olaylar nedeniyle Mustafa Genç'e 6 maç men cezası ve 10 bin 800 TL para cezası verdi.

PFDK, Mustafa Genç\'e ceza verdi
26.12.2023 - 15:22,
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan Bursaspor-Diyarbekirspor maçında yaşanan olaylar nedeniyle yeşil-beyazlı futbolcu Mustafa Genç'e 6 müsabakadan men, 10 bin 800 TL de para cezası verdi.

TFF'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bursaspor Kulübü sporcusu Mustafa Genç'in, 20.12.2023 tarihinde oynanan Bursaspor - Diyarbekirspor TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle 6 resmi müsabakadan men ve 10 bin 800 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" denildi. - BURSA

Kaynak: İHA
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