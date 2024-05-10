Phoenix Suns, Frank Vogel'ın görevine son verdi - Son Dakika
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Phoenix Suns, Frank Vogel'ın görevine son verdi

Phoenix Suns, Frank Vogel\'ın görevine son verdi

Phoenix Suns, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi başantrenörü Frank Vogel'ın görevine son verdiğini açıkladı. Sezonu değerlendiren takım, farklı bir antrenöre ihtiyaç duyduklarını belirtti. Vogel yönetimindeki Suns, normal sezonu 49 galibiyetle tamamladı ancak play-off ilk turunda elendi.

10.05.2024 10:23
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Phoenix Suns'ta başantrenör Frank Vogel'ın görevine son verildi.

Suns'tan yapılan açıklamada, "Sezonu dikkatli bir şekilde değerlendirdikten sonra takımımız için farklı bir antrenöre ihtiyacımız olduğu sonucuna vardık. Frank'in sıkı çalışması ve takıma bağlılığı için müteşekkiriz." ifadeleri kullanıldı.

Kadrosunda Kevin Durant, Devin Booker ve Bradley Beal gibi all-star oyuncuları bulunduran Suns, normal sezonu 49 galibiyet, 33 mağlubiyetle Batı Konferansı 6'ncısı olarak tamamladı. Sezon başında göreve getirilen Vogel yönetimindeki Suns, Minnesota Timberwolves ile eşleştiği play-off ilk tur serisini 4-0 kaybederek elendi.

Daha önce Indiana Pacers (2011-2016), Orlando Magic (2016-2018) ve Los Angeles Lakers'ta (2019-2022) görev alan 50 yaşındaki ABD'li çalıştırıcı Vogel, 2020'de Lakers'ı NBA şampiyonluğuna taşımıştı.

Kaynak: AA

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