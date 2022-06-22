Pınar Karşıyaka Kenan'ı açıkladı, Thomas ve Delgado yolda - Son Dakika
Üye Girişi

Pınar Karşıyaka Kenan'ı açıkladı, Thomas ve Delgado yolda

22.06.2022 10:29
Pınar Karşıyaka Kenan'ı açıkladı, Thomas ve Delgado yolda

ING Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi kadrosunu tüm yabancılar dahil çok büyük oranda yenileyecek Pınar Karşıyaka, daha önce anlaşmaya vardığı guard Kenan Sipahi'nin transferini açıklarken, Thomas Akyazılı ve Angelo Delgado'ya da kanca attı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi kadrosunu tüm yabancılar dahil çok büyük oranda yenileyecek Pınar Karşıyaka, daha önce anlaşmaya vardığı guard Kenan Sipahi'nin transferini açıklarken, Thomas Akyazılı ve Angelo Delgado'ya da kanca attı. Tofaş'ta başlayıp Fenerbahçe'de devam ettiği kariyerinde daha önce de 2015-2016 sezonunda lig, Euroleague ve Eurocup'ta da Pınar Karşıyaka formasını giyen 27 yaşındaki Kenan, 6 yıl sonra kulübe döndü. İspanya'da Real Betis ve Zaragoza'da da oynayan Kosova asıllı Türk guard, geçen sezon Beşiktaş'ta ligde 11.7 sayı, 3.2 ribaund, 7.5 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

Transferde daha önce kanca attığı Ercan Osmani, Samet Geyik, Berk Uğurlu, Ahmet Düverioğlu, Erkan Yılmaz gibi yerli oyuncuları daha yüksek ücret öneren rakiplere kaptıran Karşıyaka, Yukatel Merkezefendi Belediye Basket'ten 25 yaşında, 1.88 boyundaki Belçika vatandaşlığı da bulunan guard Thomas Akyazılı ve İspanya'da Bilbao'da oynayan NBA patentli 25 yaşında, 2.06 boyundaki Dominikli pivot Angel Delgado'yla pazarlıklara başladı. Türkiye'ye 2019 yılında Belçika'dan gelip daha önce Bahçeşehir Koleji'nde de forma giyen Thomas, geçen sezon ligde 3.2 sayıyla oynadı. NBA'de 2018-2019 sezonunda kısa dönem Los Angeles Clippers forması giyen Delgado ise geçen sezon İspanya'da 11.3 sayı, 8.5 ribaund, 1.1 asist ortalamamıyla görev yaptı.


- İzmir
YORUMLAR
500
Son dakika haberleri! Pınar Karşıyaka, Kenan Sipahi'yi transfer etti Son dakika haberleri! Pınar Karşıyaka, Kenan Sipahi'yi transfer etti Pınar Karşıyaka, Berkan'ı duyurdu Pınar Karşıyaka, Berkan'ı duyurdu
Kaynak: DHA

Basketbol Süper Ligi, Pınar Karşıyaka, Kenan Sipahi, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka Kenan'ı açıkladı, Thomas ve Delgado yolda - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:43 Akşener'den Pınar Gültekin'in katiline verilen ceza indirimine sert tepki: Kadın katillerine cesaret veriyorlar
11:40 Attila Szalai giderken Fenerbahçe'nin cebini dolduruyor! İşte açıklanan bonservis bedeli
11:39 Yargıtay kararı bozdu! 15 Temmuz sonrası müebbet hapis cezası verilen 66 askeri öğrencinin tahliyesi başladı
11:29 Kulislerde konuşulan bu iddia bomba etkisi yarattı: Seçim 14 Mayıs'ta mı yapılacak?
11:27 Akşener'den sosyal medya düzenlemesine ilişkin çok sert sözler: Bu yasa yeni bir RTÜK oluşturma çabasıdır! Bu yasa bir istibdat yasasıdır
11:27 Jan Vesely takımdan ayrıldığını açıkladı, oyuncu Berna Laçin'in kızı gözyaşlarına boğuldu
11:23 Rap sanatçısı Uzi, konserinde hayranının saldırısına uğrayınca sahneyi terk etti
11:13 Marmaris'teki orman yangını kontrol altına alındı!
11:01 Gram altının fiyatı yeni günde 1.020 lira seviyesinden işlem görüyor
10:59 Mahkemeden Migros, Carrefoursa ve BİM'i şoke eden karar! Marketlerin "yürütmeyi durdurun" istemi reddedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 12:00:44. #1.12#
SON DAKİKA: Pınar Karşıyaka Kenan'ı açıkladı, Thomas ve Delgado yolda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement