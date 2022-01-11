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Pınar Karşıyaka, play-in ilk maçında yarın Lenovo Tenerife'ye konuk olacak - Son Dakika

Pınar Karşıyaka, play-in ilk maçında yarın Lenovo Tenerife'ye konuk olacak

11.01.2022 09:16
Pınar Karşıyaka, play-in ilk maçında yarın Lenovo Tenerife'ye konuk olacak

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalma mücadelesi verecek Pınar Karşıyaka, play-in turu ilk maçında yarın deplasmanda İspanyol ekibi Lenovo Tenerife ile karşılaşacak.

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalma mücadelesi verecek Pınar Karşıyaka, play-in turu ilk maçında yarın deplasmanda İspanyol ekibi Lenovo Tenerife ile karşılaşacak.

Kanarya Adaları'na bağlı Tenerife Adası'ndaki Santiago Martin Arena'da oynanacak Lenovo Tenerife-Pınar Karşıyaka maçı, TSİ 22.30'da başlayacak. Toplam 2 galibiyete ulaşacak ekibin son 16 turu grup aşamasına kalacağı eşleşmenin ikinci müsabakası 18 Ocak Salı günü İzmir'de, gerekirse üçüncü karşılaşma ise 20 Ocak Perşembe günü yine Tenerife'de oynanacak.

Eşleşmeyi geçecek ekip, son 16 turunda Macaristan'dan Falco Szombathely, Litvanya'dan Rytas Vilnius ve play-in turundaki SIG Strasbourg (Fransa)-PAOK mateco (Yunanistan) eşleşmesinin galibiyle L Grubu'nda mücadele edecek.

Müsabaka için dün İstanbul'a giden Pınar Karşıyaka kafilesi, bugün Madrid aktarmalı olarak Tenerife Adası'na hareket edecek.

Avrupa'da 245. maç

Avrupa kupalarında 245. karşılaşmasına çıkacak İzmir temsilcisi, geride kalan 244 müsabakada 132 galibiyet, 110 yenilgi ve 2 beraberlik yaşadı.

Yeşil-kırmızılı ekip, 19 bin 417 sayı atarken, potasında 18 bin 846 sayı gördü.

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Şampiyonlar Ligi, Pınar Karşıyaka, basketbol, Lenovo, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka, play-in ilk maçında yarın Lenovo Tenerife'ye konuk olacak - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Pınar Karşıyaka, play-in ilk maçında yarın Lenovo Tenerife'ye konuk olacak - Son Dakika
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