P. Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu K Grubu'nda uzatmaya giden maçta İspanyol ekibi Tenerife'ye 97-106 mağlup oldu.
Hakemler: Wojciech Liszka (Polonya), Nicolas Maestre (Fransa), Geert Jacobs (Belçika)
P. Karşıyaka: Errick McCollum 19, Kenan Sipahi 13, Darrun Hilliard 5, Vitto Brown 20, Kelan Martin 6, Hakan Sayılı, Vernon Carey Jr. 27, Jaylon Brown 3, Furkan Haltalı 2, Mert Calep, Deniz Kılıçlı 2, Thomas Akyazılı
Başantrenör: Ufuk Sarıca
Tenerife: Giorgi Shermadini 25, Marcelo Huertas 17, Joan Sastre 12, Aaron Doornekamp, Elgin Cook 7, Tim Abromaitis, Ilimane Diop 6, Bruno Fitipaldo 8, Kyle Guy 25, Edgar Vicedo Ayala 6
Başantrenör: Txus Vidorreta
1. Periyot: 22-16 (P. Karşıyaka lehine)
Devre: 41-37 (P. Karşıyaka lehine)
3. Periyot: 69-64 (P. Karşıyaka lehine)
Normal süre: 89-89 - İZMİR
Son Dakika › Spor › Pınar Karşıyaka, Tenerife'ye uzatmada mağlup oldu - Son Dakika