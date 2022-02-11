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Pınar Karşıyaka, Yalova'da galibiyet istiyor - Son Dakika

Pınar Karşıyaka, Yalova'da galibiyet istiyor

11.02.2022 11:05
Pınar Karşıyaka, Yalova'da galibiyet istiyor

ING Basketbol Süper Ligi'nde son olarak evinde Gaziantep Basketbol'u yenen Pınar Karşıyaka, yarın Semt77 Yalovaspor'la karşı karşıya gelecek.

ING Basketbol Süper Ligi'nde son olarak evinde Gaziantep Basketbol'u yenen Pınar Karşıyaka, yarın Semt77 Yalovaspor'la karşı karşıya gelecek. Yalova 90'ıncı Yıl Spor Salonu'ndan oynanacak karşılaşma saat 18.00'da başlayacak. Konuk Karşıyaka'da Semih, Blackmon ve Roll sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Başantrenör Ufuk Sarıca, Yalova deplasmanında zorlu bir maça çıkacaklarını ancak istedikleri sonucu alıp evlerine döneceklerini söyledi.


- İzmir
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Basketbol Süper Ligi, Pınar Karşıyaka, Yalovaspor, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka, Yalova'da galibiyet istiyor - Son Dakika Spor


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